Dónde y en qué estadio se está jugando Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026

Un moderno recinto con capacidad para más de 70 mil espectadores que también albergará otros partidos de la Copa del Mundo y grandes eventos deportivos internacionales.

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan este lunes por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026, en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados. Luego de que Bélgica y Egipto completando una zona, asiáticos y oceánicos saben que comenzar sumando de a tres podría marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo.

El encuentro se disputa en Los Ángeles, una de las sedes más importantes del torneo en territorio estadounidense. El estadio elegido para el partido es el SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Inglewood. Considerado uno de los estadios más modernos del mundo, fue inaugurado en 2020 tras una inversión multimillonaria y rápidamente se convirtió en una referencia para los grandes eventos deportivos internacionales.

Con capacidad para más de 70.000 espectadores, el recinto ya albergó el duelo entre Estados Unindos y Paraguay, por lo que se trata de su segundo compromiso haciendo de sede. Para tomar dimensión de su trascendencia, tiempo atrás recibió un Super Bowl, finales continentales de la Concacaf y partidos de la Copa América 2024. Además, se espera que tenga un rol protagónico durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El SoFi Stadium ya recibió el partido inaugural de Estados Unidos e el Mundial (Getty Images).

Vale recordar que la previa del partido estuvo marcada por el contexto geopolítico que rodea a Irán, en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. A partir de ello, el combinado asiático estableció su base de operaciones en México durante la Copa del Mundo y viaja a Estados Unidos únicamente para disputar sus encuentros.

De hecho, el plantel aterrizó en Los Ángeles apenas un día antes de su compromiso frente a Nueva Zelanda, bajo un importante protocolo de seguridad. La situación se repetirá, al menos, durante toda la fase de grupos, ya que los tres partidos de Irán se desarrollan en territorio estadounidense.

Publicidad

Datos clave