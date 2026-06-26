Dónde y en qué estadio se está jugando Noruega vs. Francia por el Mundial 2026

Enterate de todos los detalles del escenario que alberga el duelo entre europeos por la tercera jornada de la cita mundialista.

La actividad relacionada con el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha de forma incansable. Por la tercera fecha del Grupo I, la Selección de Noruega se enfrenta a la Selección de Francia en un encuentro crucial que promete grandes emociones y que ya se vive a flor de piel.

El partido se disputa este viernes 26 de junio, donde el conjunto escandinavo busca dar el golpe y sellar su clasificación frente a Les Bleus, que intentan hacer pesar su chapa de candidatos en este dramático cierre de la fase de grupos.

¿En qué estadio están jugando Noruega vs. Francia?

El escenario designado para este atrapante compromiso del Grupo I es el imponente Boston Stadium (conocido habitualmente fuera de la competencia como Gillette Stadium), ubicado en la localidad de Foxborough, dentro del área metropolitana de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Este majestuoso recinto, famoso por su espectacular diseño y por ser la casa de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS, cuenta con una capacidad para 65.878 espectadores.

El césped de Massachusetts luce un marco espectacular con fanáticos de todas partes del mundo para presenciar esta gran jornada mundialista, consolidándose como una de las sedes con mayor historia deportiva en la costa este norteamericana.

El Gillette Stadium de Boston. (Foto: Getty).

Publicidad

Las tablas del Mundial

El fixture del Mundial