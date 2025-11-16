Es tendencia:
FIFA

El comentario de Marcelo Bielsa del que la FIFA toma nota para la Copa del Mundo 2026

El Loco resaltó un factor que la organización debería tener en cuenta para los partidos durante el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Por Germán Carrara

Marcelo Bielsa pidió que la FIFA revise los horarios de los partidos de la Copa del Mundo 2026.
La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca (ya a menos de 7 meses de su partido inaugural pautado para el 11 de junio en el Estadio Azteca). De modo tal que muchos de los clasificados ya se están preparando para la cita global, mientras que algunos otros, como los europeos, en su mayoría, definen por estas horas su pasaje o lugar en el Repechaje.

Por eso, los protagonistas que saben que serán parte del evento que se desenvolverá en tierras norteamericanas ya se permiten opinar, principalmente, de las grandes novedades como la de los 48 participantes y de aquellos detalles que aún le restan definir a la FIFA, desde la confección de los grupos (con el sorteo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington) pasando por la distribución de los partidos en las sedes hasta los horarios de cada uno de ellos.

En ese sentido, quien expuso al respecto fue Marcelo Bielsa, en la conferencia de prensa que brindó tras el empate 0 a 0 de la Selección de Uruguay con México en el Estadio del Santos Laguna. “La idea de aceptar más equipos participantes no pasa por satisfacer el deseo de alguien en participar, sino que entiendo es para que se eleve el nivel”, expresó.

Además, el Loco soltó una frase con la que parece no estar del todo de acuerdo con el salto que la FIFA pegó de 32 competidores (el número de clasificados entre Francia 1998 y Qatar 2022) a 48: ”Esto hace probable que haya más selecciones merecedoras de su sitio, o quizás puede suceder todo lo contrario”.

Por otro lado, Bielsa sí dejó bien claro su parecer en relación con las altas temperaturas en ciertos horarios: “Para eso hay medidas que supongo FIFA va a tomar en consecuencia. Si se fija a la hora y con la temperatura que se hizo en el Mundial de Clubes es evidente que se jugará peor. Si los procesos de descanso y preparación son exiguos, el futbol es peor”.

Uruguay se queda en Norteamérica para enfrentarse a Estados Unidos

Tras el 0 a 0 con México, Uruguay se trasladará a Florida en donde completará su participación por la fecha FIFA de noviembre del 2025. En este caso será para medirse a Estados Unidos (dirigida por Mauricio Pochettino) en el Raymond James Stadium, este martes 18.

En síntesis

  • El entrenador Marcelo Bielsa opinó tras el empate 0-0 de Uruguay con México.
  • La Copa del Mundo 2026 se iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca.
  • Bielsa sugirió a la FIFA tomar medidas por las altas temperaturas y horarios de los partidos.
