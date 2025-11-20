Es tendencia:
Bielsa se irá de Uruguay y lo tiene claro: los jugadores no van para atrás, pero si te quieren voltear, te voltean

Marcelo lo sabe: para que un plantel te suelte la mano, no es necesario que los jugadores vayan para atrás. Desde que Luis Suárez lo prendió fuego, todo se desmoronó en la Celeste.

Por Toti Pasman

¿Qué hay detrás de la versión de que los jugadores de la Celeste le soltaron la mano a Marcelo Bielsa? El Loco, después del 1-5 frente a la Selección de Estados Unidos de Pochettino, dijo: “La Selección A de Uruguay no puede perder así con la Selección B de USA, pero la responsabilidad es mía“.

Ahí, para mi, Bielsa dejó algo picando e insinúa algo más. Cuando dice que prepararon un partido y salió otra cosa, está diciendo algo más: evidentemente, se da cuenta que el plantel ya no le responde.

Por supuesto que no puede salir a decir que un jugador va para atrás porque no tiene pruebas y mancha la reputación de un jugador, lo que a fin de cuentas termina dejándote mal parado. Lo cierto, en todo esto, es que en la Selección de Uruguay hay un antes y un después de la Copa América 2024.

Antes de la misma, Bielsa tenía 17 partidos dirigidos, con 10 triunfos, 4 empates y solo tres derrotas, con 36 goles a favor y bailando a la Selección Argentina en La Bombonera. Parecía que iban a ser campeones de América y a pelear por el Mundial.

Después de la Copa América, con las declaraciones de Suárez contra Bielsa, todo se desmoronó: 12 partidos de carácter oficial y solamente 3 victorias. Y la situación se coronó con el 1-5 contra Estados Unidos. Todo indica que esta noche, Bielsa termina su ciclo en Uruguay con la conferencia de prensa que anunció la AUF.

Insisto: el futbolista no va para atrás, pero si realmente te quiere voltear, te voltea.

Publicidad
El descargo de Marcelo Bielsa tras la humillante caída de Uruguay ante los suplentes de Estados Unidos: "Me siento responsable"

El descargo de Marcelo Bielsa tras la humillante caída de Uruguay ante los suplentes de Estados Unidos: “Me siento responsable”

Toti Pasman

german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

toti pasman

"La discusión entre Gallardo y Enzo Pérez no le sirve a ninguno, y River busca llegar a fin de año como sea"

