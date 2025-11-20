"Bielsa se irá de Uruguay y lo tiene claro: los jugadores no van para atrás, pero si te quieren voltear, te voltean"

¿Qué hay detrás de la versión de que los jugadores de la Celeste le soltaron la mano a Marcelo Bielsa? El Loco, después del 1-5 frente a la Selección de Estados Unidos de Pochettino, dijo: “La Selección A de Uruguay no puede perder así con la Selección B de USA, pero la responsabilidad es mía“.

Ahí, para mi, Bielsa dejó algo picando e insinúa algo más. Cuando dice que prepararon un partido y salió otra cosa, está diciendo algo más: evidentemente, se da cuenta que el plantel ya no le responde.

Por supuesto que no puede salir a decir que un jugador va para atrás porque no tiene pruebas y mancha la reputación de un jugador, lo que a fin de cuentas termina dejándote mal parado. Lo cierto, en todo esto, es que en la Selección de Uruguay hay un antes y un después de la Copa América 2024.

Antes de la misma, Bielsa tenía 17 partidos dirigidos, con 10 triunfos, 4 empates y solo tres derrotas, con 36 goles a favor y bailando a la Selección Argentina en La Bombonera. Parecía que iban a ser campeones de América y a pelear por el Mundial.

Después de la Copa América, con las declaraciones de Suárez contra Bielsa, todo se desmoronó: 12 partidos de carácter oficial y solamente 3 victorias. Y la situación se coronó con el 1-5 contra Estados Unidos. Todo indica que esta noche, Bielsa termina su ciclo en Uruguay con la conferencia de prensa que anunció la AUF.

Insisto: el futbolista no va para atrás, pero si realmente te quiere voltear, te voltea.

