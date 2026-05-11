El cronograma de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Luego de presentar la prelista con los 55 jugadores, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya trabaja junto a su equipo para delinear la logística para los amistosos previos al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, más la concentración en el certamen.
Según lo informado por el periodista Gastón Edul, la Albiceleste comenzará la concentración a partir del lunes 1° de junio, ya con la lista de 26 jugadores convocados, debido a que el plazo máximo para presentar la misma es hasta el sábado 30 de mayo.
A partir de ese día, la Selección Argentina comenzará a concentrarse en Kansas y se quedará allí hasta el 6 del mismo mes, cuando viajará a Texas para jugar un amistoso contra la Selección de Honduras. Tras el mismo, volverá a Kansas para después ir a Alabama, en donde jugará ante la Selección de Islandia un amistoso el 9 de junio.
Después de esto, desde el 10 de junio el equipo comandado por Lionel Scaloni seguirá concentrado en Kansas, ya que en esta ciudad hará su debut mundialista el 16 del mismo mes frente a la Selección de Argelia en el Arrowhead Stadium.
Durante la fase de grupos, la Selección Argentina además tendrá dos viajes largos, debido a que se trasladará hasta Dallas para enfrentarse a Austria el lunes 22 de junio y luego el sábado 27 frente a Jordania. En ambas oportunidades tendrá 900km de ida y otros de vuelta.
La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
Lionel Scaloni no incluyó a 6 campeones del mundo en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
Datos claves
- Lionel Scaloni concentrará a los 26 convocados definitivos a partir del lunes 1° de junio.
- La Selección Argentina enfrentará en amistosos a Honduras y Islandia el 6 y 9 de junio.
- El debut de Argentina en el Mundial será contra Argelia el 16 de junio en Kansas.