El cronograma de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Albiceleste se prepara para el viaje a Estados Unidos, en donde realizará dos amistosos y entrenará de cara a su debut en el certamen.

Luego de presentar la prelista con los 55 jugadores, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya trabaja junto a su equipo para delinear la logística para los amistosos previos al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, más la concentración en el certamen.

Según lo informado por el periodista Gastón Edul, la Albiceleste comenzará la concentración a partir del lunes 1° de junio, ya con la lista de 26 jugadores convocados, debido a que el plazo máximo para presentar la misma es hasta el sábado 30 de mayo.

A partir de ese día, la Selección Argentina comenzará a concentrarse en Kansas y se quedará allí hasta el 6 del mismo mes, cuando viajará a Texas para jugar un amistoso contra la Selección de Honduras. Tras el mismo, volverá a Kansas para después ir a Alabama, en donde jugará ante la Selección de Islandia un amistoso el 9 de junio.

Después de esto, desde el 10 de junio el equipo comandado por Lionel Scaloni seguirá concentrado en Kansas, ya que en esta ciudad hará su debut mundialista el 16 del mismo mes frente a la Selección de Argelia en el Arrowhead Stadium.

Durante la fase de grupos, la Selección Argentina además tendrá dos viajes largos, debido a que se trasladará hasta Dallas para enfrentarse a Austria el lunes 22 de junio y luego el sábado 27 frente a Jordania. En ambas oportunidades tendrá 900km de ida y otros de vuelta.

La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

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Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

– Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

– Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras

– Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio

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