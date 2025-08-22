Thomas Müller acabó con la discusión del mejor de la historia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Un poco más romántico”

Desde que ambos comenzaron a forjar una especie de guerra futbolística, ya que generaban fanáticos en todas partes del mundo gracias a sus goles, gambetas y personalidades. Con el correr del tiempo, sobre todo cuando Cristiano Ronaldo llegó a Real Madrid y Lionel Messi aún se mantenía en Barcelona, se magnificó la rosca mediática y de todos los futboleros.

En cualquier mesa de café, reunión con amigos o en un programa deportivo, las diferencias siguen en pie. Así como muchos protagonistas han mencionado a jugadores como Pelé, Diego Maradona, Ronaldo Nazário, Michel Platini o Ruud Gullit, la Pulga y el Bicho son los que pisan fuerte en la mesa, sobre todo porque fueron contemporáneos en los mejores momentos de sus respectivas carreras.

Ahora que llegó a la MLS, donde lucirá la camiseta de Vancouver Whitecaps, el alemán Thomas Müller fue consultado por el sitio oficial de la liga de Estados Unidos respecto a su elección, ya que en varias ocasiones dejó en claro que tenía devoción por el portugués. Pero ahora que enfrentará a la Pulga, cambió de parecer.

“Messi es el mejor jugador de la historia de este deporte. Siempre tenemos la discusión Messi-Cristiano… ambos están locos, pero Messi es un poco más elegante“, indicó. Además, explicó: “En mis primeros 10 años como profesional, siempre fui por Cristiano, pero ahora que soy un poco más grande, un poco más romántico y voy más por el estilo, que por el rendimiento y la ética de trabajo… Y después de que Messi ganó el Mundial con Argentina, elijo a él“. Para el nacido en Weilheim-Schongau la discusión llegó a su fin.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, dos de los mejores futbolistas de la historia. (Getty Images)

Los números de Lionel Messi en la temporada

Con Inter Miami el delantero argentino lleva disputados un total de 31 partidos entre MLS, Concachampions y Mundial de Clubes. En los mismos, convirtió 24 goles, aportó 10 asistencias y recibió tres amarillas en 2.582 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Los números de Cristiano Ronaldo en la temporada

En la temporada 2024-2025, el astro portugués afrontó un total de 41 juegos, convirtió 35 goles y aportó 4 asistencias con la camiseta de Al Nassr. Pero a diferencia de Lionel Messi, disputó más minutos en el campo: 3.547 en total.

ver también Tiene más de 100 goles en Primera, a los 42 años sigue jugando en el Regional y se queja de la falta de 9: “Hoy no hay muchos”