El mensaje de Manuel Neuer luego de retirarse de la Selección de Alemania por segunda vez: “Este final duele mucho”

El arquero hizo un descargo en sus redes sociales luego de la caída ante Paraguay. Fue su último partido.

La caída ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 fue lo último de Manuel Neuer con la Selección de Alemania. El arquero, que volvió del retiro para este certamen, se despidió definitivamente del equipo nacional y lo hizo con una publicación en sus redes sociales.

“¡Siempre ha sido un honor!”, comenzó el golero en la carta dirigida a todos los futboleros de su país, en donde expresó: “La eliminación temprana del Mundial es sumamente decepcionante. Claramente no estuvimos a la altura de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final es muy doloroso“

Y continuó: “Tomé la decisión consciente de jugar para Alemania una vez más. Primero, porque vestir la camiseta de la selección nacional siempre me ha llenado de profundo orgullo. Segundo, porque a mis 40 años y con la experiencia de cuatro Mundiales, quería apoyar a los jóvenes jugadores tanto dentro como fuera del campo de la mejor manera posible y ayudar al fútbol alemán. A pesar del amargo final, no me arrepiento de esta decisión ni por un segundo“.

“Mi decepción es indescriptible, pero siento una inmensa gratitud. Gracias por su apoyo durante todos estos años y durante este torneo. Atentamente, Manuel”, concluyó el mítico arquero, que continuará defendiendo los tres palos de Bayern Múnich, al menos hasta junio de 2027.

Los números de Manuel Neuer en la Selección de Alemania

Neuer finalizó su ciclo en la selección alamena con 40 años y 128 apariciones con la Mayor. En total, recibió 123 goles y logró mantener el arco en cero en 50 oportunidades. Por supuesto, su logro más importante fue la Copa del Mundo 2014, disputada en Brasil.

Publicidad

El récord negativo con el que se retiró Neuer

Con el cabezazo de Julio Enciso que abrió el marcador para Paraguay Neuer alcanzó los 10 partidos consecutivos recibiendo al menos un gol en Mundiales, una racha que únicamente había registrado anteriormente el mexicano Antonio Carbajal entre Brasil 1950 y Chile 1962.

La mala racha comenzó en Rusia 2018, donde recibió goles frente a México, Suecia y Corea del Sur. Continuó en Qatar 2022, con tantos encajados ante Japón, España y Costa Rica, y se extendió en el Mundial 2026 frente a Curazao, Costa de Marfil, Ecuador y, finalmente, Paraguay.