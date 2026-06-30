Lothar Matthäus destrozó al plantel de Alemania tras el papelón ante Paraguay en el Mundial 2026: “Inaceptable”

El campeón del mundo en Italia '90 no tuvo piedad con los jugadores liderados por Julian Nagelsmann y mostró una enorme decepción.

Desde lo que fue la conquista en Brasil 2014, Alemania protagonizó su tercer papelón en fila: quedó eliminado ante Paraguay en 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras haberse marchado en la fase de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Las críticas de la prensa germana, como así también de los hinchas y de algunas glorias, como el caso de Lothar Matthäus, no se hicieron esperar. Y en el caso del campeón mundial en Italia ’90, fue muy áspero. “Esta no es la Alemania que conozco, y ciertamente no es la Alemania por la que luché”, indicó.

Alemania fue eliminado a manos de Paraguay. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

En diálogo con Sky News, el oriundo de Erlangen sostuvo que se encuentra “absolutamente furioso” por lo ocurrido frente a Paraguay, donde cayeron en la tanda de penales. Y amplió: “Ser eliminados del Mundial de esta manera es inaceptable. Cada jugador, cada entrenador y cada persona involucrada con este equipo tiene que mirarse al espejo después de esta noche porque este rendimiento estuvo muy lejos de los estándares esperados de Alemania”.

“No se puede llevar la camiseta de Alemania y jugar con tan poca urgencia, tan poca agresividad y tan poca convicción”, exclamó en medio de su crítica, pero también elogió al elenco dirigido por Gustavo Alfaro, del que destacó que “Paraguay luchó por cada balón como si les fuera la vida en ello, mientras que Alemania se vio nerviosa, pasiva y completamente sin ideas cuando llegó la presión“. A lo que agregó: “Teníamos suficiente calidad para ganar este partido, pero el fútbol no se gana solo con talento. Se gana con carácter, mentalidad y la disposición a sufrir por tu país“.

Para finalizar con su dura crítica, el ex entrenador que se retiró en 2011 y que participó de tres citas mundialistas con la camiseta de su país, fue tajante: “No quiero oír excusas sobre mala suerte, árbitros o penales. Los campeones no se esconden detrás de excusas: asumen la responsabilidad. Esta derrota debería doler durante mucho tiempo porque era completamente evitable. Alemania ha decepcionado a toda una nación esta noche“, sentenció. Pero también volvió a felicitar al cuadro rojiblanco: “Hay que darle crédito a Paraguay, se merecieron cada segundo de esta victoria porque mostraron coraje, disciplina y corazón. Alemania olvidó lo que realmente significa luchar por esta insignia, y para mí, esa es la parte más dolorosa de todo“.

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Kai Havertz sufre tras la eliminación de Alemania. (Robert Cianflone/Getty Images)

El cuadro del Mundial 2026

DATOS CLAVES

Alemania eliminada por Paraguay en 16avos de final mediante una tanda de penales.

en 16avos de final mediante una tanda de penales. Rusia 2018 y Qatar 2022: Alemania también fue eliminada en fase de grupos.

Alemania también fue eliminada en fase de grupos. Lothar Matthäus criticó el rendimiento del equipo alemán en diálogo con Sky News.