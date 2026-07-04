El motivo logístico que impidió que la Selección de Egipto entrene a 3 días de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

El combinado africano no tuvo actividad deportiva este sábado, horas después de su clasificación a octavos de final. Solo tendrá dos prácticas para preparar el encuentro.

Pocas horas después de haber accedido a los octavos de final del Mundial 2026 y de conocer que la Selección Argentina será su rival, Egipto sorprendió anunciando que no iba a tener entrenamiento en la jornada del sábado. El equipo africano lo anunció a través de un comunicado oficial a primera hora.

La decisión fue comunicada por Ibrahim Hassan, entrenador de los Faraones. El motivo es que el cuerpo técnico optó por priorizar el viaje a la ciudad de Atlanta, teniendo en cuenta que el compromiso del próximo martes tendrá como sede el al Mercedes-Benz Stadium del estado de Georgia.

En consecuencia de esta determinación logística, Egipto eligió no entrenar con el fin de darle descanso a los futbolistas que hicieron el desgaste horas antes en Dallas, aunque eso significa que tampoco haya acción para los que no sumaron minutos.

Pese a que estaba la alternativa de tener una práctica por la mañana y luego viajar, la delegación egipcia optó por la alternativa mencionada. Una decisión tomada pura y exclusivamente por el cuerpo técnico, que intentará hacer historia derrotando a los campeones del mundo.

El comunicado de la federación egipcia

La selección de Egipto viaja a Atlanta esta noche para prepararse para enfrentar a Argentina

Ibrahim Hassan, director de la selección de Egipto, confirmó que el equipo se dirigirá hoy, exactamente a las 2:00 p. m. hora de Dallas (10:00 p. m. hora de El Cairo), a la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, para prepararse para disputar el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo contra Argentina el próximo martes.

Hassan añadió que la selección no entrenará hoy, ya que el cuerpo técnico prefiere dar un descanso a los jugadores tras el partido contra Australia en los dieciseisavos de final.

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Nuestra selección nacional se clasificó para los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer a Australia en la tanda de penaltis, luego de que el tiempo reglamentario y la prórroga terminaran en un empate positivo de uno a uno.

Cuándo se juega Argentina vs. Egipto

El encuentro entre la Selección Argentina y Egipto, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, se llevará a cabo este martes 7 de julio a partir de las 13:00 (hora en Argentina). Dicho compromiso se podrá ver por las pantallas de DSports, Telefé, TV Pública, TyC Sports y Disney+.