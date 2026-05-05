El truco para conseguir gratis los cromos de la Selección Argentina y completar el reto del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026

Como es costumbre, con la salida del Álbum Virtual PANINI del Mundial 2026, millones de usuarios han empezado el desafío de intentar completarlo. Y, ante la gran cantidad de cromos que se necesitan para hacerlo, PANINI ha decidido hacerle la vida más sencilla a los jugadores, ofreciendo sobres y recompensas.

Los códigos promocionales son una forma de hacerse con sobres adicionales, pero también los retos semanales. Y esta semana el reto es hacerse con cinco cromos de la Selección Argentina, recordando los campeones del mundo de Qatar 2022. A cambio, el juego ofrece un sobre gratis.

Ahora bien, las únicas formas de conseguir estos cromos es abriendo sobres o intercambiando tus propios cromos con tus amigos o en la red de intercambio pública. Y esta última es la mejor opción para conseguir todas las figuritas de argentinos que te hagan falta.

El truco consiste en dirigirse a la red de intercambio pública, poner todas tus figuritas que están en tu pila de intercambios, y a cambio pedir EQUIPO – ARGENTINA. De esta forma, todas las figuritas de Argentina que no tengas se seleccionarán automáticamente y podrás cambiarlas mucho más rápido que esperando a que te salgan en sobres o que un amigo tenga alguna que te falte.

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Recuerda que una vez que tengas las cinco figuritas de Argentina debes pegarlas en tu álbum y, luego de aceptar el reto, tildar los cinco cromos argentinos en el álbum. Sólo cuentan las figuritas que se pegan en la página de Argentina, no las cartas promocionales en otros sectores del álbum virtual.

Tienes tiempo hasta el próximo domingo 10 de mayo para completar el reto y conseguir la recompensa.