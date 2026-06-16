Vladimir Petkovic pide apoyo a Argelia frente a Argentina: ”Espero que los neutrales nos animen”

Argentina y Argelia abrirán el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este martes 16 de junio desde las 22 horas (ARG) en el estadio de Kansas City. Por eso, durante el lunes, algunos de los protagonistas debieron ponerse cara a cara con los medios de comunicación para compartir sus palpitaciones a horas de lo que será el estreno en la competencia.

Como por ejemplo, Vladimir Petkovic, entrenador del combinado africano, que remarcó ciertas cuestiones que sus dirigidos deberán tener en cuenta para no pasarla mal ante el defensor del título: “Es importante que el equipo trabaje con unidad, es importante que se ayuden entre sí. Irnos sin recibir goles sería lo ideal”.

En ese mismo sentido, el bosnio advirtió sobre su plan para controlar a Argentina: ”Estoy tratando de hacer algo distinto, dominar con mi propio equipo. El equipo con el que hemos estado trabajando lo ha hecho muy bien en los entrenamientos y estamos listos. No somos los candidatos, pero hemos entrenado y nos hemos preparado para intentar hacer un buen partido”.

No obstante, Petkovic dijo que coincide con Scaloni en que no se trata de un encuentro decisivo para la clasificación a los 16vos de Final de la Copa Mundial 2026: “Veo las cosas igual que Scaloni: no creo que sea decisivo, sí es un juego importante en el que podemos anotar puntos importantes”.

Por otro lado, el DT de Argelia hizo un llamamiento a los que estén presentes en el estadio este martes y no sean argentinos: “Espero que todos los ​neutrales animen a Argelia, porque ha sido ​una sensación maravillosa. Hemos recibido una gran ayuda, incluso en nuestra sesión de entrenamiento abierta (…) no solo del pueblo argelino, sino también de residentes estadounidenses de esta zona”.

El Estadio de Kansas, el escenario en el que se jugará el Argentina vs. Argelia. Getty Images.

Publicidad

Y en ese mismo sentido, añadió: “Ver a entre 500 y ⁠600 personas esperando fuera del hotel esa primera noche me puso la piel de gallina. Realmente querían celebrar este momento ‌con nuestro equipo”.

Vladimir Petkovic resaltó su respeto hacia la Argentina

”Nosotros tenemos un enorme respeto por los oponentes, sobre todo por Argentina porque son los campeones y tiene jugadores de clase mundial, así que provocar a los jugadores argentinos o tratar de patear el avispero sería muy riesgoso, nosotros tenemos un respeto enorme por la Selección Argentina y su gente, por eso vamos a encarar el partido de una manera distinta”, comentó Petkovic en conferencia de prensa.

En síntesis

Vladimir Petkovic debutará con Argelia ante Argentina este martes 16 de junio .

debutará con Argelia ante Argentina este . El partido por el Grupo J de la Copa Mundial iniciará a las 22:00 .

de la Copa Mundial iniciará a las . El encuentro se disputará entre los seleccionados en el estadio de Kansas City.