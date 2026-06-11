¿En qué jugadas puede intervenir el VAR en el Mundial 2026?

El VAR, tal como viene sucediendo desde Rusia 2018, tendrá su papel preponderante en la Copa del Mundo. No obstante, la FIFA hizo algunos ajustes para la edición que comenzará este 11 de junio.

Este 11 de junio comenzará en el Estadio Azteca la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Certamen en el que el VAR tendrá, una vez más, un rol más que protagónico. De hecho, desde Rusia 2018, primer Mundial en el que se implementó, la FIFA fue realizando ajustes que hicieron que aumentara su influencia en el juego, por lo que es necesario refrescar su intervención a pocas horas de que empiece a rodar la pelota.

1. Goles y situaciones previas a la anotación

El VAR revisa exhaustivamente cada gol anotado para asegurar que la jugada sea completamente lícita. Durante este proceso se analiza:

Fueras de juego: Apoyado por el sistema de fuera de juego semiautomático, IA y reconstrucción 3D para resolver la posición en segundos.

Apoyado por el para resolver la posición en segundos. Infracciones previas: Faltas o manos cometidas por el equipo atacante en la fase de ataque que originó el gol .

Faltas o manos cometidas por el equipo atacante en la . Pelota fuera del terreno: Si la pelota cruzó por completo la línea de meta o de banda antes de terminar en gol.

El VAR, en Qatar 2022, intervinó en la Final para determinar la posición de Lautaro Martínez en el tercer gol de la Selección Argentina anotado por Lionel Messi. Getty Images.

2. Decisiones sobre penales (Concesión o anulación)

El videoarbitraje interviene tanto para avisar de una pena máxima no pitada como para corregir una señalada erróneamente. Se evalúa:

Si la falta o la mano existió y si ocurrió realmente dentro o fuera del área penal .

. Si el balón salió de la cancha o hubo una infracción previa del equipo que ataca antes de la jugada del penal.

antes de la jugada del penal. Infracciones en la ejecución: Si el portero se adelantó de forma ilegal despegando ambos pies de la línea antes del cobro, o si hubo invasión de área por parte de un atacante que influya en el rebote.

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3. Tarjetas rojas directas

El VAR puede intervenir en cualquier momento del partido si detecta una acción merecedora de expulsión directa que el árbitro principal no vio o juzgó de forma incorrecta.

Se revisan entradas de fuerza excesiva ( juego brusco grave ), conductas violentas o agresiones físicas sin balón.

), conductas violentas o agresiones físicas sin balón. También se aplica en jugadas de DOGSO (Denegación de una oportunidad manifiesta de gol) mediante una falta, para determinar si correspondía la tarjeta roja.

4. Expulsiones por doble tarjeta amarilla (Nueva regla 2026)

Esta es una de las grandes novedades reglamentarias introducidas para la Copa del Mundo 2026.

Anteriormente, el VAR tenía prohibido intervenir en las tarjetas amarillas. Ahora, si un jugador es expulsado por recibir una segunda amonestación, el VAR podrá revisar la jugada en caso de que considere que la segunda tarjeta amarilla fue un error claro y manifiesto.

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El VAR tendrá 7 situaciones principales en las que podrá intervenir durante la Copa del Mundo. Getty Images.

5. Infracciones previas a saques de esquina o tiros libres (Nueva regla 2026)

Con el fin de unificar criterios arbitrales y evitar injustices en el balón parado, la IFAB aprobó una aclaración clave para este torneo:

El VAR puede intervenir si se cometen infracciones evidentes justo antes de que el balón entre en juego en un córner o tiro libre, siempre y cuando dicha acción tenga un impacto directo en un gol posterior o penal.

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6. Saques de esquina concedidos incorrectamente (Nueva regla 2026)

Para agilizar el juego y evitar que un córner mal cobrado termine en una ventaja injusta, el VAR amplía su alcance:

Si el árbitro otorga un saque de esquina de forma errónea, el VAR podrá avisar de la corrección, únicamente si el cambio se puede realizar de manera inmediata antes de que se reanude el juego.

7. Confusión de identidad

Es el caso más directo y busca evitar injusticias administrativas sobre la cancha. El VAR intervendrá inmediatamente si el árbitro amonesta o expulsa a un jugador equivocado, notificando el error para que la tarjeta le sea aplicada al verdadero infractor de la jugada.