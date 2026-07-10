Murat Yakin y Granit Xhaka anticiparon el duelo de cuartos de final frente y explicaron cuál será el plan para intentar neutralizar al capitán albiceleste

Suiza ultima detalles con el objetivo de hacer historia. Este sábado, en Kansas, buscará eliminar al vigente campeón del mundo y clasificarse por primera vez a las semifinales de un Mundial. Para ello, su preparación tiene un gran objetivo: ¿cómo frenar a Lionel Messi? Puertas adentro creen tener la receta y así lo dejaron en claro el entrenador Murat Yakin y el capitán Granit Xhaka en la conferencia de prensa previa al duelo frente a la Selección Argentina.

Con el rosarino como máximo goleador del Mundial, con ocho tantos, la primera consulta giró naturalmente en torno a la forma de neutralizarlo. Yakin no dio demasiados detalles, aunque reconoció que la clave estará en el funcionamiento del equipo. “Hay varias soluciones e intentaremos acertar con una de ellas. Hay que actuar como un colectivo. Debemos mantener la presión sobre los jugadores que reciben el balón”, explicó el entrenador.

En la misma línea se expresó Xhaka, que apeló a una respuesta simple. “Lo daremos todo. Si no tiene el balón tampoco puede hacer gran cosa“, resumió el experimentado volante.

Mientras el cuerpo técnico diseña la estrategia para intentar reducir la influencia de Messi, en Suiza saben que ocurre lo opuesto cuando se trata de su figura. Y es que Johan Manzambi no logró recuperarse de la lesión en la rodilla izquierda que sufrió antes del cruce de octavos de final frente a Colombia.

Manzambi no jugará contra Argentina (Getty).

“Por desgracia, Johan aún no puede participar. Hemos intentado que se recuperara. Sería demasiado pronto para que jugara“, confirmó Yakin, cerrando cualquier posibilidad de ver frente a la Albiceleste a su referente en ataque, con tres goles y dos asistencias.

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El recuerdo de 2014 y las polémicas arbitrales

Durante la conferencia también hubo espacio para recordar el último antecedente entre ambas selecciones, cuando Argentina eliminó a Suiza en los octavos de final de Brasil 2014 con gol de Ángel Di María en el minuto 118 del alargue. Sin embargo, Xhaka, uno de los pocos sobrevivientes de aquel plantel, desestimó la opción de tomar el partido del sábado como una revancha.

“Yo no hablaría de venganza. Es otro partido. Estamos en cuartos de final y queremos ganar. Me gusta soñar y, a veces, los sueños se hacen realidad. Pero para ello hay que sudar y darlo todo. Tenemos que superar nuestros límites“, aseguró al ser consultado sobre aquella herida.

Por último, Yakin también tomó distancia de las polémicas arbitrales que se instalaron luego de las quejas de Egipto tras quedar eliminado frente a Argentina en octavos de final. “Creo que los partidos se disputan limpiamente. Todo se puede aclarar con el VAR. No está bien responder con palabras después del partido. Eso no tiene nada que ver con la deportividad“, concluyó el entrenador, decidido a que toda la atención quede puesta exclusivamente en lo deportivo.