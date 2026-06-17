Formaciones de Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 continúa con sus partidos de la primera fecha de la fase de grupos. Tras encuentros emocionantes como el de Francia 3 – Senegal 1 y el de Argentina 3 – Argelia 0, este miércoles será el turno, entre otros partidos, de Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Para el seleccionado cafetero, este debut marca el ansiado regreso a la máxima cita del fútbol tras ocho años de una larga. Atrás quedó la amargura de haberse perdido la edición de Qatar, por lo que el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo llega con la obligación de hacer un buen torneo, donde su techo sigue siendo aquella inolvidable campaña de Brasil 2014 en la que alcanzaron los cuartos de final.

Mientras que en la vereda de enfrente la realidad es completamente inédita. Para Uzbekistán, el pitazo inicial en el coloso de Santa Úrsula representará el momento más importante de toda su historia futbolística, al convertirse oficialmente en el primer país de Asia Central en disputar una Copa del Mundo.

El combinado conocido como los “Lobos Blancos” logró romper un maleficio de más de tres décadas de fracasos en campañas clasificatorias (con eliminaciones agónicas grabadas a fuego en la memoria de su afición) gracias a un proceso sólido que coronó su histórica clasificación un año atrás con un recordado empate sin goles ante los Emiratos Árabes Unidos.

James Rodriguez una de las máximas figuras de Colombia. Getty Images.

A pesar de la evidente brecha y del cartel de favorita con el que parte Colombia, Uzbekistán se presenta en Norteamérica dispuesto a romper los pronósticos bajo la conducción técnica de la leyenda de la Selección de Italia Fabio Cannavaro. Por cierto, ambas selecciones saltarán al campo de juego en una jornada en la que, por su grupo, también jugarán Portugal y República del Congo.

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Los once de Colombia para enfrentar a Uzbekistán por la Copa del Mundo 2026

Camilo Vargas

Daniel Muñoz

Jhon Lucumí

Davinson Sánchez

Johan Mojica

Jefferson Lerma

Gustavo Puerta

James Rodríguez

Luis Díaz

Jhon Arias

Luis Suárez

Los once de Uzbekistán para enfrentar a Colombia

Utkir Yusupov

Abdukodir Khusanov

Rustam Ashurmatov

Abdulla Abdullaev

Sherzod Nasrullaev

Otabek Shukurov

Akmal Mozgovoy

Farrukh Sayfiev

Abbosbek Fayzullaev

Oston Urunov

Eldor Shomurodov

Fixture Mundial 2026