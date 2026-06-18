Las posibles formaciones de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

En su segundo duelo, el Tri juega por la clasificación ante el combinado asiático, que también abrió con victoria.

Comenzó la Fecha 2 de la fase de grupos del Mundial 2026 y la Selección de México vuelve a saltar a la cancha este jueves en el último turno. Desde las 22, en el Estadio Guadalajara, el elenco dirigido por Javier Aguirre choca ante Corea del Sur en un cruce trascendental.

Luego de la victoria ante Sudáfrica en el debut, el Tri afronta un encuentro de mayor exigencia con la clasificación a 16avos de final como objetivo. Es que los asiáticos vienen de derrotar a República Checa, por lo que otro triunfo también los depositaría en la próxima ronda.

Para este compromiso, México saldría a la cancha con algunos cambios entre los que se destaca la primera titularidad de Édson Álvarez en esta edición. El jugador de Fenerbahce tomará el lugar de César Montes, expulsado en la presentación del equipo.

César Montes, baja tras la expulsión ante Sudáfrica. (Foto: Getty)

La posible formación de México ante Corea del Sur

Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

La posible formación de Corea del Sur ante México

Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min; y Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.

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Así está la tabla del Grupo A

El fixture del Grupo A

Datos clave

México vs Corea del Sur se disputará este jueves a las 22:00 en Guadalajara.

se disputará este jueves a las 22:00 en Guadalajara. El DT Javier Aguirre pondrá a Édson Álvarez por el suspendido César Montes.

pondrá a Édson Álvarez por el suspendido César Montes. El ganador clasificará a 16avos de final del Mundial tras ganar el debut.