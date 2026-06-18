Qué necesita México para clasificar a la próxima ronda como primero, segundo o tercero del Grupo A

El formato de esta nueva Copa del Mundo con 48 selecciones y 32 que clasifican directamente a los 16avos de final permite que, ya desde la primera fecha, algunas selecciones estén prácticamente clasificadas a la siguiente instancia de la competición. Para México, ese es el caso, y este jueves podría consumar la clasificación.

México y Corea del Sur cierran la segunda fecha del grupo, con resultado ya puesto luego del empate entre República Checa y Sudáfrica, que dejó a ambos seleccionados con un punto. A raíz de ello, cualquier resultado positivo los clasifica automáticamente a la siguiente instancia.

Un triunfo te clasifica a 16avos

Ganar significa alcanzar los 6 puntos, ya sea para México o para Corea del Sur, y eso es una clasificación a 16avos de final. Eso también le aseguraría al ganador terminar como primero o segundo del Grupo A. No obstante, un empate tampoco es un mal resultado.

México quiere estar en 16avos, ganando lo conseguirá. (Getty)

Empatando, México tiene muchas chances de clasificar

Y es que, de acuerdo a las matemáticas, sumar 4 puntos en la fase de grupos, casi en un 100% de los casos te mete en 16avos de final, como mínimo, como uno de los ocho mejores terceros.

Empatando en Guadalajara, tanto México como Corea del Sur alcanzarán esa cantidad de unidades, y en la última fecha podrán definir quién se queda con el grupo.

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Corea está en la misma situación que México. (Getty)

Hay un único escenario donde eso no sucedería, y es que luego tanto Sudáfrica como República Checa les ganen a Corea y México, respectivamente, y los cuatro equipos queden igualados en 4 puntos.

Las probabilidades matemáticas de clasificar a 16avos de final

Un estudio matemático arrojó los resultados y probabilidades que tienen los seleccionados nacionales de clasificar a la ronda de 16avos de final, de acuerdo a la cantidad de puntos que obtengan en la fase de grupos, teniendo en cuenta que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros pasan a la siguiente ronda.

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9 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 8 puntos: no es posible conseguir esta cifra de puntos

no es posible conseguir esta cifra de puntos 7 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 6 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 5 puntos: 100% de probabilidades de clasificar

100% de probabilidades de clasificar 4 puntos: 99.8% de probabilidades de clasificar

99.8% de probabilidades de clasificar 3 puntos: 67% de probabilidades de clasificar

67% de probabilidades de clasificar 2 puntos: 5% de probabilidades de clasificar

5% de probabilidades de clasificar 1 punto: 0.01% de probabilidades de clasificar

0.01% de probabilidades de clasificar 0 puntos: 0% de probabilidades de clasificar

Tabla de posiciones del grupo de México en el Mundial 2026

Fixture del Grupo A