Franco Colapinto hizo su predicción de cómo le va a ir a Argentina en el Mundial 2026: “No voy a decir que vamos a salir campeones”

El pronóstico de Colapinto sobre la actuación de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio oficialmente da inicio la Copa del Mundo de la FIFA. Y mientras el Mundial 2026 se pone en marcha en México, en el viejo continente, más precisamente en Barcelona, inicia un nuevo fin de semana de carrera de la Fórmula 1.

Sin embargo, Franco Colapinto no pudo dejar pasar la oportunidad de hablar del Mundial y de la Selección Argentina, a la que ya confirmó que irá a ver al menos en una ocasión durante el torneo, y en la rueda de prensa a la que fue invitado, se refirió a las posibilidades de la albiceleste de repetir el título obtenido en Qatar.

“Argentina suele rendir muy bien cuando hay presión“, destacó Colapinto al ser consultado por cómo ve a los dirigidos por Scaloni. Sin embargo, prefirió ser cauto: “No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa, pero espero que hagamos un gran Mundial“.

Colapinto, atento al Mundial 2026.

Colapinto confirmó que no tendrá mejoras en Barcelona

Luego de un decepcionante resultado en el Gran Premio de Mónaco, donde la estrategia de Alpine y las incidencias de carrera no ayudaron, Franco Colapinto buscará retomar los top ten en Montmelo. No obstante, admitió que finalmente no se traerán mejoras a esta carrera.

Eso sí, hay ventajas para Alpine en esta carrera, tanto por ser un circuito ya probado, como por las características que presenta, favorables al auto: “Por primera vez este año estamos corriendo en un circuito donde tenemos mucho conocimiento del A526 debido a las pruebas que hicimos en enero”, destacó.

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Colapinto reconoció que Barcelona le queda bien a Alpine.

“Los autos se han desarrollado mucho desde entonces, y obviamente sabemos mucho más sobre las regulaciones de este año, por lo que será muy interesante salir a la pista el viernes y ver las mejoras que hemos logrado en un corto período de tiempo”, continuó Franco.

“Me gusta el circuito y he estado en el podio aquí en muchos de los campeonatos en los que he competido, así que utilizaré esas buenas experiencias para ayudar a sacar el máximo en cada sesión”, completó.

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