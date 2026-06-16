Así está la tabla del Grupo J tras el triunfo de Argentina

Luego de la victoria ante Argelia, el seleccionado de Lionel Scaloni encamina su clasificación a 16° de final a falta de dos partidos.

De la mano de Lionel Messi, la Selección Argentina ganó, gustó y goleó por 3 a 0 ante Argelia. El equipo albiceleste comenzó su defensa del título con una victoria que lo afianza como uno de los máximos candidatos en este Mundial 2026 que estuvo lleno de sorpresas en su inicio, incluyendo el primer hat-trick de Leo en una Copa del Mundo.

Con esta victoria ante los argelinos, la Selección Argentina se consolida como líder del Grupo J a la espera de lo que pase con el duelo entre Jordania y Austria de esta madrugada.

Al clasificar los dos mejores calificados de cada grupo y los ocho mejores terceros, un triunfo con goleada en el estreno deja a la Albiceleste a tiro del pase a 16° de final, liderando desde el minuto 1 su grupo en el Mundial.

Messi festeja uno de sus tres goles ante Argelia (Getty)

Ahora, la Albiceleste comenzará a preparar el segundo compromiso del Grupo J, en el que enfrentará a Austria el próximo lunes 22 de julio a las 14:00 de Argentina en el AT&T Stadium de Arlington, en las cercanías de Dallas, Texas.

Así quedó la tabla del grupo de Argentina

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El fixture del grupo de Argentina en el Mundial