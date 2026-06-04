Polémica en Países Bajos a una semana del Mundial: Feyenoord se burló de la selección tras la derrota ante Argelia

El club de la Eredivisie generó controversia con un meme sobre el elenco que busca el primer título mundialista para el país.

El 11 de junio comenzará el Mundial 2026 y los 48 equipos clasificados aprovechan la última Fecha FIFA antes de la cita para ponerse a tono en partidos amistosos. Este miércoles, la Selección de Países Bajos cosechó una sorpresiva derrota ante Argelia.

El elenco del norte de África, que compartirá grupo con la Selección Argentina, triunfó por la mínima con el gol de Anis Hadj Moussa en el tramo final de la segunda parte. El resultado llenó de dudas a los fanáticos de la Naranja Mecánica, pero hubo una porción del público neerlandés que no se tomó mal la derrota.

Es que Feyenoord, uno de los equipos más grandes de la Eredivisie y en donde milita Moussa, publicó un meme con el que se burló de la caída de su propia selección, pero celebró el tanto de su jugador.

A través de un clásico video de las redes sociales, mostraron a una chica llorando con la leyenda ‘Países Bajos 0-1 Argelia’. Sin embargo, en el medio de la secuencia, la protagonista se toma un momento para sacar la lengua y posar con alegría. Allí pusieron ‘Gol de Anis Hadj Moussa’.

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El golazo de Moussa a Países Bajos

¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eD8SuFPFbe — SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026

El fixture de Argelia en el Mundial 2026