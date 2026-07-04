Infantino ya se rindió ante el Mundial de Messi: “Excepcional”

El presidente de FIFA destacó el nivel del capitán de la Selección Argentina, pero también hizo un reconocimiento especial que tomó a todos por sorpresa.

Gianni Infantino no ha parado de recorrer estadios y de mirar fútbol desde el pasado 11 de junio, fecha en la que se puso en marcha el Mundial en el que apostó por elevar el número de equipos y asignar por primera vez la organización a tres países diferentes.

Presente en el Hard Rock Stadium de Miami, junto al presidente de AFA Claudio Tapia, para ser testigo del agónico triunfo de la Selección Argentina 3-2 en la prórroga sobre Cabo Verde, el máximo mandatario del fútbol no pudo hacer más que quedar rendido ante la gestión de Lionel Messi, quien ya acumula 7 goles y es el máximo artillero no solo de la presente edición, sino de la historia de la Copa del Mundo con 20 tantos.

“La verdad que en este Mundial, Messi está jugando de manera excepcional. Pero lo conocemos, es un crack y siempre nos alegra verlo. A él y a todos los demás”, manifestó Gianni Infantino en diálogo con DSports, tras la clasificación Albiceleste a los octavos de final en los que se medirá a Egipto.

Para que otras de las grandes estrellas del certamen FIFA no se pongan celosas, también destacó su participación, aunque sin hacer más nombres específicos. “Lo que es interesante de este Mundial es que todos los grandes jugadores están presentes, marcan goles, juegan para el equipo. Todos lo están haciendo muy bien”, dijo.

“MESSI ESTÁ JUGANDO DE MANERA EXCEPCIONAL”



🇦🇷 Gianni Infantino, presidente de la FIFA, opinó sobre el capitán de la Selección Argentina luego del triunfo 3-2 contra Cabo Verde por el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup



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Mención especial para Vozinha

Más allá de aquellas grandes figuras que llegaron con cartel a la vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo, Gianni Infantino destacó la aparición de nuevas figuras y lo ejemplificó haciendo mención a Vozinha, arquero de la Selección de Cabo Verde.

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“Además de las estrellas, tenemos jugadores nuevos como el arquero de Cabo Verde, claro, que salen ahí y nos hacen soñar también”, dijo el máximo mandatario del fútbol mundial.

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