El entrenador de Austria le envió un mensaje a aquellos que hablan de un pacto con Argelia en el último encuentro de la fase de grupos.

El nuevo sistema de desempate en la fase de grupos de la Copa del Mundo que la FIFA decidió aplicar para la edición que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá 2026, dio lugar a todo tipo de especulaciones con respecto al encuentro que debieron afrontar Austria y Argelia en Kansas City por el Grupo J.

Es que con el empate ambos pasaban a la siguiente ronda. Por eso, el rumor tan fuerte sobre que los argelinos no hicieron todo lo humanamente posible para evitar la agónica igualdad sellada por Saša Kalajdžić. “Creo que ni de lejos he vivido nunca algo así en un partido de fútbol”, comentó Ralf Ragnick, entrenador del combinado austríaco, en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el estratega alemán, que por estas horas ya prepara su duelo con España de este 2 de julio en Los Angeles, amplió: “En este partido, con un 3-3, nadie puede dar por hecho que hubo un acuerdo, y menos aún tras lo que vimos en los últimos 90 segundos”.

Asimismo, Ralf Ragnick, sin sacar el foco a las suspicacias que generó el duelo con Argelia en la prensa y en los aficionados de todo el planeta, agregó: “Normalmente, con el 2-3 el partido está acabado y estaba muerto. Que hayamos aprovechado la oportunidad para reaccionar y volver a meternos en el partido es increíble”.

Austria y Argelia empataron 3 a 3 y ambos pasaron a los 16vos de final del Mundial 2026. Getty.

Para cerrar el tema, citó a una leyenda del cine británico para graficar la electrizante definición de Grupo J: “Alfred Hitchcock no tenía nada que ver con el fútbol. Pero si alguna vez hubiera escrito un drama como este, probablemente lo habrían tomado por un completo loco”.

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Ralf Ragnick no se baja de la posibilidad de dar el batacazo vs. España

Austria se medirá en los 16vos de final a uno de los candidatos para llegar a la final del Mundial 2026 (19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey). No obstante, Ralf Ragnick mantiene viva la chance de dar el batacazo y eliminar a la Roja del torneo: “El partido contra España es de eliminación directa. No somos los favoritos, pero tenemos una pequeña oportunidad”.

En síntesis