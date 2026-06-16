Kylian Mbappé sobre su celebración de gol en el Mundial 2026: “Toco la flauta desde pequeño”

El francés convirtió un doblete ante Senegal y celebró de una manera particular ante las cámaras.

En el marco de la primera fecha del Grupo I del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Francia le ganó 3 a 1 a la Selección de Senegal y de esta manera quedó en la primera ubicación de la zona hasta que Noruega juegue contra Irak en Boston.

Una de las figuras de este encuentro fue el delantero del elenco francés, Kylian Mbappé, quien se despachó con un doblete. El primero de ellos fue para abrir el marcador, mientras que el segundo sirvió para decorar el resultado en el tiempo adicionado.

En ambos tantos, el futbolista de Real Madrid celebró con un gesto de imitación de tocar una flauta. Semanas atrás, en una entrevista con Fox Sports, reveló que desde chico tuvo este hobbie y afirmó que si convertía en el duelo ante Senegal iba a festejar de esta manera.

“Intenté tocar la flauta hasta los 7 años. Mis padres querían que hiciera muchas cosas, que explorara muchas cosas para abrir mi mente, para hacer de todo”, comentó el jugador de la Selección de Francia al referirse a su hobbie de tocar la flauta que inició desde su infancia.

“Primer partido contra Senegal, si marco…” siguió Mbappé. “Si marcas un gol. Al ángulo. Corres. Así. Directamente a esto”, le agregó el entrevistador, para que el delantero de Francia remate: “Sí, lo haré en el primer partido”.

Kylian MBAPPÉ 🇫🇷 est un amateur de flûte depuis tout petit. 😭



Si il célèbre comme ça face au Sénégal 🇸🇳.. C’EST INCROYABLE 🪈😁🤣



🗣️ « Je ferai la célébration pour le premier match face au Sénégal. » pic.twitter.com/zcJPeYNVj6 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 13, 2026

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Los dos récords que rompió Mbappé ante Senegal

Por un lado, el delantero se convirtió en el máximo goleador francés en la historia de los mundiales, ya que llegó a los 14 con este doblete. De esta manera, superó a Just Fontaine, que tenía 13. En la tabla histórica a nivel general, está tercero por debajo de Ronaldo Nazario y Miroslav Klose.

Además, logró un récord histórico en su selección. Esto se debe a que llegó a su gol 58 con Les Blues y empató a Olivier Giroud como el máximo goleador de Francia. Con un tanto más en su carrera quedará como líder en soledad y podrá seguir aumentando la cifra.

Datos claves

Francia venció 3-1 a Senegal en la primera fecha del Grupo I del Mundial.

en la primera fecha del Grupo I del Mundial. Kylian Mbappé anotó un doblete y festejó imitando tocar una flauta por un hobby infantil.

anotó un doblete y festejó imitando tocar una flauta por un hobby infantil. El delantero sumó 14 goles en mundiales y superó el récord francés de Just Fontaine.