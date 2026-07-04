La insólita definición de Alfaro para proponer a Francia como la mejor selección del mundo: “Tormenta eléctrica”

Tras la histórica clasificación de la Selección de Paraguay a los octavos de final del Mundial, dejando en el camino a Alemania en los penales, este sábado habrá otra durísima parada para el equipo que conduce Gustavo Alfaro, teniendo que medir fuerzas con Francia, que sumando a los pergaminos previos lo hecho en lo que va del certamen aparece como la máxima favorita al título.

Así lo entiende el entrenador argentino y no dudó en hacerlo saber durante la rueda de prensa previa al partido que tendrá lugar en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, desde las 18.00 en hora de Argentina. “Lo que a nosotros nos llevó 120 minutos más una definición de penales, a Francia le llevó 60 minutos en los que liquidó la fase e hizo cinco cambios para guardarse para lo que viene. Entonces obviamente que es una carga más la que nosotros tenemos para el partido”, comenzó diciendo el Profesor.

Mucho más curiosa fue la definición a la que recurrió Alfaro para explicar por qué entre todos los grandes candidatos a pelear por el título, el seleccionado francés es el que ha tomado ventaja del resto. “Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no había pararrayos. Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitás los rayos”, explicó.

Y agregó: “Es un partido de octavos de final del Mundial, contra el número uno del mundo. Para mí, de los pronósticos que uno hace en la previa, había cuatro candidatos. Argentina, Brasil, España, Francia. El número uno es este. Tocó cruzarse con nosotros y se la vamos a hacer lo más difícil que podamos”.

"FRANCIA ES UNA TORMENTA ELÉCTRICA" ⛈️



✍️ Gustavo Alfaro



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Deschamps mostró respeto por Paraguay

Como sucedió con Scaloni en la previa del partido ante Cabo Verde, Didier Deschamps fue muy respetuoso de Paraguay en conferencia de prensa, incluso cuando Francia llega como amplia favorita a sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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“No sé lo que ustedes dicen, ni lo que escriben, pero puedo darles mi opinión sobre Paraguay. Como todos los equipos sudamericanos, tienen un gran corazón. Es un equipo que va a pelear desde el primero hasta el último minuto. Son agresivos, pero no llegaron hasta acá ganándole a Alemania solo con eso”, señaló.

Y agregó: “Es un equipo que conoce bien su fútbol, al menos en este sistema. También tienen grandes jugadores. Enciso que juega en Francia, Almirón, Ávalos y también Galarza por el lado izquierdo. Son jugadores que se conocen, que hacen bien las cosas y con muchas ganas. No hay azar para llegar a los octavos de final de una Copa del Mundo”.

Data clave

Gustavo Alfaro enfrentará a Francia dirigiendo a Paraguay en octavos de final.

enfrentará a Francia dirigiendo a Paraguay en octavos de final. Alemania fue eliminada por la Selección de Paraguay en la tanda de penales.

por la Selección de Paraguay en la tanda de penales. El Lincoln Financial Field albergará el partido este sábado a las 18:00.