La premonición de Vozinha antes de los históricos dieciseisavos de final de Cabo Verde con Argentina: “Espero un día poder jugar contra Messi”

El arquero de los 40 años y los 17 millones de seguidores había visualizado un cara a cara contra el que considera el mejor futbolista de todos los tiempos.

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que hizo olvidar el fervor que en los primeros días de Mundial hubo por el neozelandés Tim Payne, volviéndose él la sensación de las redes sociales en las que ya acumula más de 17 millones de seguidores gracias a su destacada actuación para dejar su valla invicta ante España -luego también ante Arabia Saudita- volvió a ser tendencia tras la histórica clasificación de su seleccionado a dieciseisavos de final.

Contra todos los pronósticos, valiéndose también de una muy pobre producción de la Selección de Uruguay, a los caboverdianos les bastó con tres puntos, producto de tres empates, para finalizar en la segunda posición del Grupo H, lo que además de la clasificación les valdrá la experiencia de enfrentarse a la Selección Argentina, campeona mundial defensora, y al que para una amplia mayoría de los futbolistas del seleccionado africano es el mejor jugador de todos los tiempos: Lionel Messi.

El propio Vozinha había hecho declaraciones premonitorias sobre esa posibilidad, previo al inicio de la Copa del Mundo y en entrevista con TNT Sports. “Poder jugar contra Argentina sería buenísimo, porque Messi es para mí el mejor jugador de todos los tiempos y yo sinceramente disfrutaría mucho de jugar contra él, quién sabe poder cambiar la camiseta”, manifestó.

El arquero de 40 años que el próximo 30 de junio quedará en libertad de acción tras finalizar su contrato con el Chaves de la Liga 2 de Portugal, también imaginó un escenario hipotético con Cabo Verde imponiéndose de manera parcial por la mínima a Argentina, pero sufriendo un penal en los últimos minutos del que decide hacerse cargo el propio Messi. “El solo hecho de que eso pase ya sería un sueño realizado”, dijo riendo y sin ponerle un final al episodio.

¿Cuándo juegan Argentina y Cabo Verde?

Aunque la Selección Argentina todavía tiene pendiente el duelo que esta noche disputará ante Jordania para cerrar su participación en la fase de grupos, ya había asegurado con antelación la clasificación como primero de su zona y por eso supo apenas Cabo Verde clasificó como segundo en el Grupo H cuándo y dónde les tocaría enfrentarlos.

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El encuentro de dieciseisavos de final será el próximo viernes 3 de julio, desde las 19.00 en hora de Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami, ciudad estadounidense en la que reside Lionel Messi y que cuenta con una gran cantidad de argentinos allí radicados.

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