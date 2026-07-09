La Selección Argentina va por una marca que solo Brasil e Italia consiguieron en la historia de los Mundiales

La Albiceleste no solo quiere el bicampeonato, sino que también igualar una marca que tiene 62 años de vigencia.

Luego de vencer 3 a 2 de manera agónica a la Selección de Egipto, la Selección Argentina se prepara para los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un boleto a las semifinales.

En esta Copa del Mundo, el equipo comandado por Lionel Scaloni intentará hacer historia y sumarse a un prestigioso grupo, en el que solamente se encuentran Brasil e Italia, que son los únicos dos países que lograron el bicampeonato del mundo, con un particular antecedente.

Es que, según el dato del periodista Gastón Trucco, en la historia de los Mundiales solamente tres veces un equipo que era vigente campeón del mundo repitió resultados en los playoff del certamen. Los dos primeros, fueron Brasil e Italia, que lograron el bicampeonato, mientras que el tercero es Argentina, que va por ello.

La Azzurra fue la primera en conseguirlo, en el Mundial de 1938. El resultado que repitió fue 2 a 1, ya que primero le ganó a Noruega en los octavos de final y lo repitió justamente ante Brasil en las semifinales. En la final triunfó contra Hungría por 4 a 2.

En Chile 1962 la Verdeamarela consiguió este hito. Para eso, le ganó 3 a 1 a la Selección de Egipto en los cuartos de final, y por ese mismo resultado, en el Estadio Nacional de Santiago, en la gran final venció a la Selección de Checoslovaquia.

Ahora, en este Mundial, la Selección Argentina le ganó 3 a 2 tanto a Cabo Verde en 16avos de final como a Egipto en octavos. Para igualar esta marca de Brasil e Italia, deberá vencer primero a Suiza en cuartos de final y luego ganar tanto la semi como la final.

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¿Cuándo y en dónde juega Argentina su partido por los Cuartos de Final del Mundial 2026?

La Selección Argentina, luego de dejar en el camino a Cabo Verde y Egipto, se enfrentará a Suiza (que eliminó a Argelia y Colombia) por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El encuentro se disputará este sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22 horas (ARG).

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