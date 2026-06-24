La señal de Carlo Ancelotti para el debut de Neymar en el Mundial 2026

El entrenador de la Verdeamarela aclaró que Ney ya superó su malestar físico, por lo que podría hacer su debut en la Copa del Mundo frente a Escocia.

La Selección de Brasil cerrará su participación en el Grupo C de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 este miércoles 24 de junio en el Estadio Hard Rock de la ciudad de Miami frente a Escocia, un duelo en el que ambos precisan ganar para garantizar su pase a los 16vos de final.

Para tal encuentro, Carlo Ancelotti ya sabe que no podrá contar con Raphinha, quien está entre algodones luego de sufrir una molestia muscular que lo obligó a ser reemplazado en el primer tiempo del compromiso que la Verdeamarela disputó por la segunda fecha frente a Haití (de hecho, se teme que el delantero del Barcelona no vuelva a aparecer en lo que le reste a Brasil en el Mundial).

No obstante, con el que sí dispondrá es con Neymar, que también por un contratiempo físico quedó marginado de los dos primeros partidos, pero, conforme a Carlo Ancelotti, ya está recuperado, por lo que está en condiciones de reparecer con la camiseta de la Selección de Brasil en un campo de juego tras casi 3 años este miércoles frente al combinado europeo.

“Neymar está disponible. Trabajó bien y preparó bien el juego”, dijo el entrenador italiano en la conferencia de prensa que brindó este martes 23 en la sala del recinto en el que en horas más estará rodando la pelota por la tercera jornada de la fase de grupos del campeonato ecuménico.

🇧🇷 "NEYMAR ESTÁ DISPONIBLE, TRABAJÓ BIEN Y PREPARÓ BIEN EL JUEGO"



🤔 Ancelotti sobre el crack brasileño. ¿Sumará minutos ante Escocia el 10?



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El último partido de Neymar con la camiseta de la Selección de Brasil

Neymar Junior, si juega este 24 de junio, tendrá su retorno a la Selección de Brasil luego de casi 3 años. La última vez que estuvo en cancha con la camiseta de su combinado nacional fue el 17 de octubre del 2023, jornada en la que enfrentó a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

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Aquel día sufrió rotura de ligamentos de rodilla, la cual lo apartó de las canchas por un poco más de un año. De hecho, este fue el principal motivo por el que no pudo continuar en el Al Hilla (más allá de que una vez recuperado disputó un puñado de partidos) y, al mismo tiempo, por el que terminó regresando al Santos.