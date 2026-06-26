Las alineaciones de Uruguay vs. España por el Mundial 2026

La Celeste se juega su continuidad en la Copa del Mundo ante los campeones europeos, que deben ganar para asegurar el liderato.

La tercera fecha del Mundial 2026 tiene a Uruguay vs. España como uno de los encuentros más prometedores. Ambos se ven las caras sin posibilidades de especular, en un grupo muy parejo que tendrá al choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita disputándose en simultáneo.

La Celeste llega más obligada que nunca, sabiendo que la única manera de asegurar su boleto a 16avos sin depender de nadie es venciendo a los europeos. El empate lo obligará a depender de otros resultados, mientras que con una derrota quedará eliminado.

El campeón europeo no tiene margen para relajarse, porque solo el triunfo le permite ser líder del grupo sin depender de lo que suceda con Cabo Verde y Arabia Saudita. El empate podría servirle siempre y cuando no haya goleada africana, mientras que la derrota podría significar jugar contra Argentina o incluso ser desplazada al tercer lugar del grupo.

La posible formación de Uruguay

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte; Agustín Canobbio, Federico Valverde, Maxi Araújo; Federico Viñas. DT: Marcelo Bielsa.

La posible formación de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

Así está la tabla del grupo H

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Resultados del grupo H