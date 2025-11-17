Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

La sorpresiva opinión de Dunga sobre la competencia de Endrick con Franco Mastantuono en Real Madrid

El exentrenador de la Selección de Brasil opinó respecto a lo poco que juega Endrick en el Real Madrid con la presencia de Franco Mastantuono.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
Dunga dijo que Endrick debe jugar más para mejorar como jugador.
Dunga dijo que Endrick debe jugar más para mejorar como jugador.

A Endrick parecía que se le abría una oportunidad en el Real Madrid con la lesión en el pubis de Franco Mastantuono. Es que el brasileño, que no pudo jugar el Mundial de Clubes de Estados Unidos por una molestia muscular, fue prácticamente desplazado por Xabi Alonso desde el arribo del exfutbolista de River, a punto tal que solo suma 11 minutos en 16 partidos en lo que va de la temporada.

El oriundo de Azul, al que le brotó la pubalgia sobre el final del encuentro con el Valencia el pasado primero de noviembre, a causa de este contratiempo, no fue citado para los compromisos con el Liverpool en Anfield por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League ni con el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas por la fecha 12 de LaLiga. Y el ex Palmeiras, si bien fue incluido en la nómina de convocados, no ingresó en ninguno de los dos enfrentamientos.

Frente a este panorama, en Brasil se empezaron a preguntar; de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, de la que tan solo faltan menos de 7 meses; si lo conveniente para Endrick sería que busque alejarse momentáneamente de la Casa Blanca para hallar la continuidad que necesita y que Xabi Alonso no le está otorgando.

”Es un gran problema. Cuando el jugador es joven, debe jugar. La única forma de mejorar es jugando, no es entrenando”, señaló Dunga en conversación con el Diario Marca de España. Y en ese mismo sentido, agregó: ”Es una cuestión matemática. Si Endrick no juega en los tres partidos de la semana, pierde cuatro o cinco horas de competición. Y así no puede mejorar un joven. Una semana así es mucho para un joven”.

Además, el exentrenador de la Selección de Brasil e Internacional de Porto Alegre, si bien no sugirió directamente a Endrick que abandone al Real Madrid, sí remarcó que debe buscar las maneras para elevar su protagonismo: ”Para un jugador ya hecho, no importa tanto, pero para un joven es mortal. Es como un piloto de avión. Debe hacer muchas horas de vuelo para estar maduro. Pues con Endrick pasa eso. Para mejorar, debe jugar más”.

Los candidatos de Dunga para la Copa del Mundo 2026

”Las dos siempre están entre las favoritas. Brasil y Argentina, siempre. Si analizamos el momento, España, Francia y Argentina están por delante de Brasil. Un paso adelante. Pero en seis meses todo puede cambiar”, expresó Dunga a raíz de los candidatos para ganar la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad
Decisión tomada: Real Madrid ya definió cómo actuar con Franco Mastantuono ante su pubalgia

ver también

Decisión tomada: Real Madrid ya definió cómo actuar con Franco Mastantuono ante su pubalgia

¿Por respeto a Lionel Scaloni? La pregunta que Luis De La Fuente, DT de España, no quiso responder

ver también

¿Por respeto a Lionel Scaloni? La pregunta que Luis De La Fuente, DT de España, no quiso responder

En síntesis

  • Dunga, exentrenador de Brasil, opinó que Endrick debe jugar más para mejorar su nivel competitivo.
  • Franco Mastantuono sufrió una lesión en el pubis el 1 de noviembre en el partido contra el Valencia.
  • Endrick solo suma 11 minutos en 16 partidos del Real Madrid en lo que va de la temporada.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ayrton Costa tiene cosas de Walter Samuel y es un 6 hecho a medida de Boca"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Real Madrid ya definió cómo actuar con Mastantuono ante su pubalgia
Fútbol europeo

Real Madrid ya definió cómo actuar con Mastantuono ante su pubalgia

Ander Herrera le dejó un consejo a Mastantuono y comparó a River con el Real Madrid
Fútbol europeo

Ander Herrera le dejó un consejo a Mastantuono y comparó a River con el Real Madrid

No es Mastantuono: Toni Kroos reveló a quién ve como “el futuro” del Real Madrid
Fútbol europeo

No es Mastantuono: Toni Kroos reveló a quién ve como “el futuro” del Real Madrid

La inmejorable oportunidad que tiene Boca rumbo a la clasificación del Mundial de Clubes 2029
Boca Juniors

La inmejorable oportunidad que tiene Boca rumbo a la clasificación del Mundial de Clubes 2029

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo