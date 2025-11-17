A Endrick parecía que se le abría una oportunidad en el Real Madrid con la lesión en el pubis de Franco Mastantuono. Es que el brasileño, que no pudo jugar el Mundial de Clubes de Estados Unidos por una molestia muscular, fue prácticamente desplazado por Xabi Alonso desde el arribo del exfutbolista de River, a punto tal que solo suma 11 minutos en 16 partidos en lo que va de la temporada.

El oriundo de Azul, al que le brotó la pubalgia sobre el final del encuentro con el Valencia el pasado primero de noviembre, a causa de este contratiempo, no fue citado para los compromisos con el Liverpool en Anfield por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League ni con el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas por la fecha 12 de LaLiga. Y el ex Palmeiras, si bien fue incluido en la nómina de convocados, no ingresó en ninguno de los dos enfrentamientos.

Frente a este panorama, en Brasil se empezaron a preguntar; de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, de la que tan solo faltan menos de 7 meses; si lo conveniente para Endrick sería que busque alejarse momentáneamente de la Casa Blanca para hallar la continuidad que necesita y que Xabi Alonso no le está otorgando.

”Es un gran problema. Cuando el jugador es joven, debe jugar. La única forma de mejorar es jugando, no es entrenando”, señaló Dunga en conversación con el Diario Marca de España. Y en ese mismo sentido, agregó: ”Es una cuestión matemática. Si Endrick no juega en los tres partidos de la semana, pierde cuatro o cinco horas de competición. Y así no puede mejorar un joven. Una semana así es mucho para un joven”.

Además, el exentrenador de la Selección de Brasil e Internacional de Porto Alegre, si bien no sugirió directamente a Endrick que abandone al Real Madrid, sí remarcó que debe buscar las maneras para elevar su protagonismo: ”Para un jugador ya hecho, no importa tanto, pero para un joven es mortal. Es como un piloto de avión. Debe hacer muchas horas de vuelo para estar maduro. Pues con Endrick pasa eso. Para mejorar, debe jugar más”.

Los candidatos de Dunga para la Copa del Mundo 2026

”Las dos siempre están entre las favoritas. Brasil y Argentina, siempre. Si analizamos el momento, España, Francia y Argentina están por delante de Brasil. Un paso adelante. Pero en seis meses todo puede cambiar”, expresó Dunga a raíz de los candidatos para ganar la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

