Los ingleses estallaron de bronca con Liverpool por culpa de Alexis Mac Allister

El elenco inglés palpitó el duelo ante Argentina por la semifinal de la Copa del Mundo, que se disputará este miércoles en Atlanta.

Este miércoles se detiene el mundo para los futboleros. La Selección Argentina e Inglaterra se verán las caras a partir de las 16 horas en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta por la semifinal del Mundial 2026. Son varios los futbolistas de la Albiceleste que juegan en la Premier League, entre ellos Alexis Mac Allister, que se desempeña en Liverpool.

El elenco inglés, a modo de previa, publicó un tuit en el que anuncian el duelo entre Inglaterra y Argentina con el foco puesto en Alexis Mac Allister. En su publicación, los ingleses compartieron: “Macca y Argentina se enfrentan a Inglaterra por un lugar en la final de la #FIFAWorldCup”.

Alexis Mac Allister, una de las figuras de Liverpool, hasta el momento no logró brillar con la Selección Argentina en el Mundial. Así y todo viene de hacer un gol fundamental ante Suiza, fue el que rompió el cero. Luego lo empató el combinado europeo, pero en el tiempo extra aparecieron Julián Alvarez y Lautaro Martínez para poner cifras definitivas.

La probable formación de Argentina ante Inglaterra

Si bien resta la confirmación oficial de Lionel Scaloni, la Selección Argentina saldría desde el arranque ante Inglaterra con: Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Alvarez.

La reacción de los ingleses en el posteo de Liverpool

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE