Previo a disputar el Mundial con Francia, Konaté reconoció que sufrió depresión por la muerte de Diogo Jota: “Perdí todo interés”

Ibrahima Konaté está listo para disputar su segundo Mundial con la Selección de Francia. Pero en los tres años y cinco meses que transcurrieron desde la final perdida ante Argentina en Qatar y su confirmación en la lista de 26 futbolistas elegidos por Didier Deschamps para competir en el certamen FIFA que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, evaluó seriamente la posibilidad de dejar de jugar al fútbol.

Lo reconoció recientemente en entrevista con France Inter, al referirse a cómo lo golpeó la muerte del portugués Diogo Jota, su compañero en Liverpool, en un accidente automovilístico el pasado 3 de julio de 2025. “Todavía hoy me cuesta asimilarlo. Su taquilla todavía está en el vestuario de Liverpool. Todos los días, en los entrenamientos, lo sentimos con nosotros. Fue brutal. Recuerdo que me enteré cuando estaba en Los Ángeles y no podía creerlo”, se sinceró el jugador que acaba de finalizar su contrato con los Reds y todo indica que reforzará al Real Madrid tras la Copa del Mundo.

Para Konaté fue imposible separar la pérdida que sufrió Liverpool de una temporada que se les hizo muy cuesta arriba. Y a título personal, señaló que incluso lo hizo evaluar la posibilidad de dejar de jugar al fútbol. “Me destrozó. En ese momento perdí todo interés. Le podría haber pasado a cualquiera de nuestro equipo, pero su personalidad… Era la última persona a la que cualquier jugador hubiese querido que le ocurriera. Solo quería ser feliz y pasar tiempo de calidad con sus compañeros, con su familia”, remarcó.

A principios de este año, sin haber podido recuperarse por completo de la muerte de su compañero, Ibrahima Konaté sufrió también por el fallecimiento de su padre. Reconociéndose abrumado, fue allí que el jugador francés decidió buscar ayuda profesional. “No sabía si debía irme a casa y dejar de jugar, porque el equipo también me necesitaba. No sabía con quién hablar de ello, y me lo guardé todo para mí”, recordó.

Konaté y Diogo Jota compartieron cuatro temporadas en Liverpool.

Y agregó: “Hay momentos difíciles, hay depresión. Y creo que la depresión es algo mucho más profundo, una enfermedad con la que la gente convive a diario. También se puede sufrir depresión en el fútbol, ​​no hay nada de malo en decirlo. Y puede deberse a cualquier cosa. Es cierto que a menudo he oído a jugadores decir que están deprimidos y que los aficionados o la gente de fuera no lo entienden porque ganan mucho dinero. Pero no, eso es una tontería y no se debería decir eso. La depresión es íntima, es algo muy profundo”.

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Fin de su vínculo con Liverpool

Finalizada la que sin dudas fue la temporada más difícil de su carrera, Ibrahima Konaté tiene la oportunidad de disputar su segundo Mundial con la Selección de Francia y también de cambiar de aires debido a que decidió poner fin a su vínculo con Liverpool, rechazando la última oferta para renovar el contrato que finalizará este 30 de junio.

En libertad de acción, todo indica que el jugador ya tiene un principio de acuerdo para unirse a las filas de Real Madrid, algo que de todos modos podría estar sujeto a que Florentino Pérez sea reelecto como presidente del club en los comicios del próximo domingo 7 de junio.

Data clave

Ibrahima Konaté jugará su segundo Mundial con la Selección de Francia.

jugará su segundo Mundial con la Selección de Francia. Diogo Jota falleció en un accidente automovilístico el 3 de julio de 2025.

falleció en un accidente automovilístico el 3 de julio de 2025. Real Madrid tiene un principio de acuerdo con Konaté tras dejar Liverpool.