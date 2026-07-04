Mauricio Pochettino jugó al béisbol en la previa de Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026

No caben dudas de que Estados Unidos es la selección sensación de lo que va de la Copa del Mundo 2026, tras cerrar una magnífica fase de grupos y un nuevo triunfo en los 16avos de final para clasificar a octavos. En ese sentido, el arquitecto de la máquina es Mauricio Pochettino, que cada vez está más metido en el papel de ciudadano norteamericano, con lo que eso conlleva.

En las últimas horas, la delegación estadounidense asistió al encuentro entre Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays correspondiente a las Grandes Ligas. En dicho evento llevado a cabo en el T-Mobile Park con 70 integrantes del combinado nacional de fútbol, festejaron el 4 de julio, Día de la Independencia del país, en conmemoración a lo logrado en 1776.

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos. (Getty Images)

Lo cierto es que Pochettino lanzó la primera bola en el juego de los Seattle Mariners. El entrenador argentino aceptó el desafío con una camiseta del equipo con su apellido y número, además de tener puesta la gorra oficial. Sin embargo, no fue un hecho improvisado, ya que por la mañana había practicado junto a Matt Turner, su arquero suplente que lo ayudó con la técnica.

U.S. Men's National Team manager Mauricio Pochettino tosses the first pitch at the @Mariners game ⚽️⚾️



He's a natural! #WorldCup pic.twitter.com/9JVwvFplwV — MLB (@MLB) July 4, 2026

Por otro lado, cabe destacar que Christian Pulisic fue muy ovacionado por los simpatizantes debido a su rol de referente de la Selección de Estados Unidos. Sin embargo, el público reservó sus aplausos más estruendosos para Christian Roldan, ídolo de los Seattle Sounders -elenco local-, quien salió al campo sosteniendo el icónico tridente de jonrones de los Mariners.

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Un dato importante a tener en cuenta es que Estados Unidos enfrenta a Bélgica por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará el próximo lunes 6 de julio a partir de las 21 horas de Argentina, en el Lumen Field, ubicado en la reconocida ciudad de Seattle, al noroeste del país. En un recinto plagado de fanáticos locales, buscarán pasar a cuartos de final.

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección de Estados Unidos. (Getty Images)

Estados Unidos le ofreció la renovación a Pochettino

En pleno Mundial, Estados Unidos le ofreció la renovación a Pochettino. Mientras todos los cañones apuntan a los 16avos de final, la federación le acercó una propuesta para extender el vínculo más allá de esta cita máxima. Si bien se estima que llegará a buen puerto, el entrenador pidió retomar las conversaciones luego del certamen, para no desenfocar el objetivo.

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De esta manera, recibió la oferta para ser el DT hasta el Mundial de 2030. Es evidente el notable crecimiento del equipo desde la llegada del argentino, por lo que las autoridades pretenden estirar el convenio para que el proyecto continúe viento en popa. Así las cosas, todo indica que seguirá en el cargo por 4 años más, una vez se oficialice la extensión al término de la competición.