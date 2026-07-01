Mauricio Pochettino sorprendió en Estados Unidos al pedir disculpas en la previa vs. Bosnia

El entrenador argentino de los Estados Unidos se arrepintió por un comentario que hizo post partido con Turquía.

La Selección de Estados Unidos que comanda Mauricio Pochettino será uno de los protagonistas de la jornada del primero de julio en la Copa del Mundo 2026. En uno de los compromisos correspondientes a los 16vos de final, se estará enfrentando a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara.

Por eso, durante el martes 30 de junio, el entrenador argentino del combinado norteamericano brindó la habitual conferencia de prensa previa al partido, en la cual, esta vez, hubo un momento particular que sorprendió a los presentes y que está atado a un episodio que tuvo lugar en el post partido del combinado estadounidense frente a Turquía.

”Que ustedes no digan felicitaciones por haber ganado el grupo, eso es un poco triste”, lanzó Pochettino en el contacto que mantuvo con la prensa luego de caer 3 a 2 con el conjunto otomano en el cierre del Grupo D. Asimismo, al reclamo le agregó: ”Lo que tenemos que recordar es que terminamos primeros en este grupo. Acabamos siendo el número 1, y manejamos bastante bien toda la presión y las expectativas”.

Ya en frío, el extécnico del Tottenham y Chelsea, entre otros, reconoció su equivocación este 30 de junio: ”Quiero ofrecer disculpas a los chicos que estuvieron en mi última conferencia de prensa. Estaba muy frustrado. Estaba decepcionado. Les agradezco y lo siento. Fue mi problema, no el de ustedes. Estaba molesto después de la derrota”.

Mauricio Pochettino, en conferencia de prensa durante el Mundial 2026. Getty Images.

Para Pochettino, el partido con Bosnia será como una Final

“No tendremos otra oportunidad si fracasamos. Lo daremos todo, sabiendo que ese partido es la final del Mundial. Si logramos clasificarnos, el próximo será otra final del Mundial. Creo que esa debe ser nuestra mentalidad”, señaló Mauricio Pochettino en relación con el encuentro que tendrá Estados Unidos con Bosnia y Herzegovina.

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Y para cerrar, el estratega transmitió la confianza que sienten internamente de cara al duelo que dirimirá un lugar en los Octavos de Final: “Sentimos que tenemos la confianza para rendir bien y, por supuesto, la convicción de que podemos ganar, pero con todo respeto y pensando que si queremos ganar y pasar a la siguiente fase, tendremos que rendir al máximo”.

En síntesis