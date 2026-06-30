El jugador firmará contrato hasta 2030 y será presentado de manera oficial una vez que finalice su participación en la Copa del Mundo.

Tras el malestar que generaron las declaraciones de Julián Álvarez pidiendo salir transferido, en Atlético de Madrid encontraron algo de satisfacción en pleno desarrollo del Mundial por haber podido concretar el fichaje de Alejandro Grimaldo, futbolista que destacó en Bayer Leverkusen y que se encuentra vinculado a la Selección de España.

El club Colchonero hizo este martes el anuncio oficial de su nueva incorporación, después de comprometerse a pagar 20 millones de euros al equipo alemán, al que se firmó un contrato que se extenderá hasta junio de 2030. “Polivalente lateral zurdo que también puede ocupar las demarcaciones de carrilero, interior e incluso, mediapunta, destaca por su técnica y por su visión de juego, que le permiten contribuir en ataque marcando y asistiendo con facilidad”, detallaron sobre sus características.

El Atleti hizo oficial este martes el fichaje de Grimaldo.

El seleccionado español llega para reforzar una banda izquierda en la que Simeone no había terminado de encontrar buenas sensaciones ni en el lateral, con Matteo Ruggeri y David Hancko, ni en la mitad de la cancha con Álex Baena y Thiago Almada.

Grimaldo se realizó en pleno Mundial los exámenes médicos para vincularse al Atlético y será presentado de manera oficial una vez de regreso a España, cuando finalice su participación con el equipo que conduce Luis De La Fuente, quien todavía no le concedió minutos en el certamen FIFA.

Grimaldo todavía no sumó minutos con España en el Mundial.

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Según avanzó el diario Sport, el lateral izquierdo llevaba tiempo queriendo regresar al fútbol español y había estado cerca de volver a defender la camiseta del Barcelona, club que finalmente se inclinó por dar lugar al regreso de Joao Cancelo.

Más fichajes pendientes para Simeone

Lejos de detenerse, Atlético de Madrid continúa en el mercado a la búsqueda de al menos cuatro refuerzos más que pidió especialmente Diego Simeone, dos para jerarquizar la zaga central y dos futbolistas de ataque, especialmente ante la posibilidad de perder a Julián Álvarez, a la que ofrecerán gran resistencia.

Data clave

Alejandro Grimaldo fichó por el Atlético de Madrid procedente del Bayer Leverkusen.

fichó por el Atlético de Madrid procedente del Bayer Leverkusen. El traspaso costó 20 millones de euros con contrato hasta junio de 2030 .

con contrato hasta junio de . El técnico Diego Simeone solicitó al menos cuatro refuerzos más para el club.