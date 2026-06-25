Lionel Messi agradecido por el cariño que recibió en su cumpleaños: ”Cada año me emocionan más”

Se sabe que el 24 de junio no es un día como cualquier otro en la Argentina. Porque en esta fecha, entre tantas otras cosas que pasaron, en 1911 nació Manuel Fangio, en 1935 y en el 2000 fallecieron Gardel y Rodrigo, se conmemora el recordado 1 a 0 sobre Brasil en Italia 90 y celebran un nuevo aniversario de sus natalacios Juan Román Riquelme y Lionel Messi.

Por eso, en la concentración de la Selección se desató un festejo que estuvo acorde a lo que es el Número 10. Cada integrante del plantel que comanda Lionel Scaloni lució una remera con el estampado de una imagen que reflajaba algún momento en particular que compartieron con el Capitán.

Pero además, en redes sociales se viralizaron saludos de diferentes partes del país enviándole sus deseos por su cumple 39. Por eso, el propio Lionel Messi decidió utilizar sus cuentas oficiales de redes sociales para agradecer semejantes muestras de cariño: ”Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más”.

Además, destacó el respaldo de sus compañeros de la Selección Argentina: ”Gracias a mi familia y a mis amigos, que están siempre. Y gracias a mis compañeros por este regalo tan especial. Es un placer enorme vivir todo esto y poder compartirlo junto a ustedes. Es algo hermoso salir a competirle a cualquiera sabiendo que los tengo al lado. ¡Gracias, abrazo grande!”.

La publicación de Lionel Messi en su cuenta de Instagram.

La duda de Lionel Scaloni con Lionel Messi para el partido con Jordania

Lionel Scaloni realizará cambios en el once inicial para el encuentro que la Selección Argentina disputará ante Jordania por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que como ya tiene el primer puesto asegurado, la idea es dosificar las cargas para llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas al cruce por los 16vos de final.

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En ese sentido, el entrenador tendrá que decidir entre darle descanso a Lionel Messi o brindarle la oportunidad de que juegue y que siga intentando marcar goles para su cuenta personal. Vale mencionar que es el máximo goleador en la historia de la competencia con 18 y que en la actual edición lidera la clasificación de los principales artilleros con 5 anotaciones.

En síntesis