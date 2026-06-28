La Selección de Egipto enfrentará a Australia el próximo viernes en el marco de los 16avos de final de la Copa del Mundo.

No hay duda alguna que la máxima estrella de la Selección de Egipto es Mohamed Salah, uno de los jugadores más determinantes de los últimos años a nivel mundial. Los norafricanos se metieron en los 16avos de final del Mundial 2026 luego de sumar cinco unidades en su zona: empates ante Bélgica e Irán y una victoria contra Nueva Zelanda.

Los egipcios terminaron segundos en su zona y en 16avos de final se verán las caras con Australia. Dicho encuentro será el viernes 3 de julio a partir de las 15 horas de Argentina y tendrá lugar en Dallas. Los africanos cuentan con una preocupación importante y es que Mohamed Salah sufrió una lesión ante Irán y es duda para el duelo contra los australianos.

¿Qué lesión tiene Mohamed Salah?

El atacante egipcio sufrió una distensión muscular en la parte posterior del aductor y ya inició un tratamiento para recuperarse lo antes posible. Todavía se desconoce el grado de su lesión, por lo que es una incógnita saber si llegará o no al duelo contra Australia del próximo viernes.

Mohamed Salah ante Irán. (Foto: Getty).

¿Por qué Argentina tiene un ojo puesto en Salah?

Argentina superó a Argelia, Austria y Jordania por el Grupo J y se clasificó a 16avos de final del Mundial con puntaje perfecto. Los de Lionel Scaloni se medirán ante Cabo Verde el próximo viernes a partir de las 19 horas en Miami. La Albiceleste estará pendiente de la situación de Salah ya que de superar a Cabo Verde, el rival de octavos de final será el vencedor de la llave entre Egipto y Australia.

Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026

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