No hay duda alguna que la máxima estrella de la Selección de Egipto es Mohamed Salah, uno de los jugadores más determinantes de los últimos años a nivel mundial. Los norafricanos se metieron en los 16avos de final del Mundial 2026 luego de sumar cinco unidades en su zona: empates ante Bélgica e Irán y una victoria contra Nueva Zelanda.
Los egipcios terminaron segundos en su zona y en 16avos de final se verán las caras con Australia. Dicho encuentro será el viernes 3 de julio a partir de las 15 horas de Argentina y tendrá lugar en Dallas. Los africanos cuentan con una preocupación importante y es que Mohamed Salah sufrió una lesión ante Irán y es duda para el duelo contra los australianos.
¿Qué lesión tiene Mohamed Salah?
El atacante egipcio sufrió una distensión muscular en la parte posterior del aductor y ya inició un tratamiento para recuperarse lo antes posible. Todavía se desconoce el grado de su lesión, por lo que es una incógnita saber si llegará o no al duelo contra Australia del próximo viernes.
Mohamed Salah ante Irán. (Foto: Getty).
¿Por qué Argentina tiene un ojo puesto en Salah?
Argentina superó a Argelia, Austria y Jordania por el Grupo J y se clasificó a 16avos de final del Mundial con puntaje perfecto. Los de Lionel Scaloni se medirán ante Cabo Verde el próximo viernes a partir de las 19 horas en Miami. La Albiceleste estará pendiente de la situación de Salah ya que de superar a Cabo Verde, el rival de octavos de final será el vencedor de la llave entre Egipto y Australia.
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Así se jugarán los 16avos de final del Mundial 2026
DATOS CLAVE
- Mohamed Salah sufrió una distensión muscular en el aductor durante el partido ante Irán y es duda para el próximo encuentro de la Selección de Egipto.
- Egipto clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026 tras finalizar segundo en su zona y se enfrentará a Australia el viernes 3 de julio en Dallas.
- El ganador de dicha llave será el rival en octavos de final del vencedor del cruce entre la Selección Argentina y Cabo Verde.