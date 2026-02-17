El Mundial 2026 ya tiene fecha y el Grupo J será uno de los más atractivos de la fase de grupos. En Bolavip repasamos el calendario completo con todos los partidos y horarios que necesitas para no perderte ni un minuto de acción.

El Grupo J está integrado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania, con sedes distribuidas en ciudades de Estados Unidos como Kansas City, Dallas y San Francisco. Si buscas saber exactamente qué días y a qué hora juega cada selección, aquí encontrarás toda la información actualizada.

Mundial 2026: el fixture con las fechas, los horarios, las sedes y dónde ver los partidos del Grupo J

A continuación se detalla el calendario completo de la fase de grupos del Grupo J del Mundial 2026. Estos son los seis encuentros que definirán qué selecciones avanzan a la siguiente ronda.

Fecha Partido Horario local (ET) Ciudad Estadio 16 de junio 2026 Argentina vs Argelia 19:00 Kansas City Arrowhead Stadium 20 de junio 2026 Austria vs Jordania 20:00 Dallas AT&T Stadium 21 de junio 2026 Argelia vs Austria 19:00 Kansas City Arrowhead Stadium 24 de junio 2026 Argentina vs Austria 18:00 San Francisco Levi’s Stadium 26 de junio 2026 Jordania vs Argelia 20:00 Dallas AT&T Stadium 28 de junio 2026 Argentina vs Jordania 20:00 Dallas AT&T Stadium

Conversión de horarios para Latinoamérica:

Argentina/Uruguay: Sumar 1 hora al horario ET (19:00 ET = 20:00 ART)

Sumar 1 hora al horario ET (19:00 ET = 20:00 ART) Chile: Mismo horario que Argentina en junio

Mismo horario que Argentina en junio México (CDMX): Restar 1 hora al horario ET (19:00 ET = 18:00 CDMX)

Restar 1 hora al horario ET (19:00 ET = 18:00 CDMX) Colombia/Perú/Ecuador: Restar 1 hora al horario ET

Messi va por muchos récords en el Mundial 2026. (Getty Images)

Así quedó conformado el Grupo J: selecciones y bombos

El sorteo del Mundial 2026 definió la composición del Grupo J con representantes de cuatro confederaciones diferentes. Así quedaron distribuidos los equipos según su bombo:

Argentina (Bombo 1): Campeona del mundo, cabeza de serie indiscutida con ranking FIFA top 2.

Campeona del mundo, cabeza de serie indiscutida con ranking FIFA top 2. Austria (Bombo 2): Selección europea en ascenso con figuras de la Bundesliga como David Alaba.

Selección europea en ascenso con figuras de la Bundesliga como David Alaba. Argelia (Bombo 3): Representante africano con experiencia mundialista y talento como Riyad Mahrez.

Representante africano con experiencia mundialista y talento como Riyad Mahrez. Jordania (Bombo 4): Debutante histórico que clasificó por primera vez a un mundial.

Historial y antecedentes entre las selecciones del Grupo J

El Grupo J reúne rivales con poca historia reciente de enfrentamientos directos, lo que añade incertidumbre a los pronósticos.

Antecedentes destacados:

Argentina vs Austria: Se enfrentaron en el Mundial 1978 (victoria argentina 2-1) y en amistosos posteriores.

Se enfrentaron en el Mundial 1978 (victoria argentina 2-1) y en amistosos posteriores. Argentina vs Argelia: Memorables cruces en mundiales, incluyendo el duelo de 2014 en Brasil donde Argentina venció 2-1 en octavos de final.

Memorables cruces en mundiales, incluyendo el duelo de 2014 en Brasil donde Argentina venció 2-1 en octavos de final. Argentina vs Jordania: Nunca se han enfrentado en un mundial; será un duelo histórico para ambos.

Nunca se han enfrentado en un mundial; será un duelo histórico para ambos. Austria vs Argelia: Escasos precedentes, principalmente en amistosos de preparación.

Para Argelia, Austria y Jordania, compartir grupo con la campeona del mundo representa una oportunidad única de visibilidad global y de medir fuerzas contra la élite del fútbol mundial.

Jordania llega como debutante absoluto, aprovechando la expansión de plazas asiáticas (9 directas + 1 repesca) que benefició a selecciones emergentes de la Asian Football Confederation.

Riyad Mahrez, figura de Argelia. (Getty Images)

¿Cómo se define la clasificación del Grupo J hacia dieciseisavos?

El formato del Mundial 2026 es el más expansivo de la historia. Con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos, el sistema de clasificación ofrece más oportunidades que nunca para avanzar.

¿Quiénes clasifican?

Primeros lugares: Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos)

Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos) Segundos lugares: Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos)

Clasificación directa a dieciseisavos (12 equipos) Mejores terceros: Los 8 mejores terceros también avanzan

Criterios de desempate: Si dos o más selecciones terminan igualadas en puntos, se aplicarán los siguientes criterios en orden:

Diferencia de goles Goles a favor Resultado en enfrentamientos directos Fair play (tarjetas)

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

México

ViX (Televisa) : transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026. TV abierta: TV Azteca y Televisa emitirán 32 partidos cada una por sus señales.

Brasil

CazéTV (YouTube) : posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos.

: posee los derechos completos y transmitirá los 104 partidos. TV abierta : Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV.

: Globo emitirá 54 encuentros, también disponibles en Globoplay y SporTV. SBT + N Sports: transmitirán 32 partidos, disponibles además en Claro TV, Vivo y Sky.

David Alaba, una de las figuras claves de Austria. (Getty Images)

Colombia

DirecTV / DGO : transmisión en vivo de los 104 partidos.

: transmisión en vivo de los 104 partidos. TV abierta: Win Sports, Caracol TV y RCN emitirán encuentros seleccionados.

Ecuador

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial.

: transmisión completa del Mundial. TV abierta: Teleamazonas emitirá algunos partidos.

Chile

DirecTV / DGO : transmisión de todos los partidos.

: transmisión de todos los partidos. TV abierta: Chilevisión emitirá encuentros (cantidad a confirmar).

Argentina

DirecTV / DGO : transmisión completa del Mundial 2026.

: transmisión completa del Mundial 2026. TV Pública : emitirá los partidos de la Selección Argentina.

: emitirá los partidos de la Selección Argentina. Otras señales: Telefé y TyC Sports transmitirán algunos encuentros.

Uruguay

DirecTV / DGO : transmisión total de los 104 partidos.

: transmisión total de los 104 partidos. TV abierta: Canal 5 emitirá 32 partidos en exclusiva, incluidos los de la selección, también por Antel TV.

Perú

DirecTV / DGO : transmisión completa del torneo.

: transmisión completa del torneo. TV abierta: América TV podría emitir algunos partidos.

España

Mediapro : canal exclusivo con los 104 partidos (71 en exclusiva por TV paga).

: canal exclusivo con los 104 partidos (71 en exclusiva por TV paga). RTVE: emitirá un partido por jornada, incluidos todos los de la selección española y los más destacados.

Honduras

Tigo Sports : transmitirá los 104 partidos por los canales 300 y 301.

: transmitirá los 104 partidos por los canales 300 y 301. Exclusivos: 64 encuentros solo disponibles en la plataforma.

El Salvador

Tigo Sports : transmisión de los 104 partidos por los canales 3 y 300.

: transmisión de los 104 partidos por los canales 3 y 300. Exclusivos: 64 partidos solo por la plataforma.

Mousa Al-Tamari, la figura de Jordania (Getty Images).

Nicaragua

Tigo Sports : transmitirá los 104 partidos del Mundial.

: transmitirá los 104 partidos del Mundial. Exclusivos: 64 encuentros únicamente en la plataforma.

Costa Rica

Tigo Sports 2 : nuevo canal en HD con los 104 partidos completos.

: nuevo canal en HD con los 104 partidos completos. Disponibilidad: canal 10, sin costo adicional para suscriptores.

Bolivia

Entel: transmitirá todos los partidos a través de Red Uno y Unitel.

Paraguay