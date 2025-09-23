Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera

La Selección de Sudáfrica es uno de esos seleccionados que sacan una sonrisa cada vez que se presentan en la Copa del Mundo. Su primera aparición fue en Francia 1998, repitieron en Corea-Japón 2002 y fueron los organizadores del Mundial 2010, con una histórica actuación. Para este Mundial 2026, todo indicaba que iban a clasificar cómodamente desde las Eliminatorias Africanas, pero una sanción de FIFA cuelga sobre sus cabezas y podría complicarlo todo.

Sudáfrica lidera el Grupo C de las Eliminatorias CAF con 17 puntos, por sobre los 14 de Benin, con dos partidos por jugarse en la Fecha FIFA de octubre. Sin embargo, los Bafana Bafana podrían perder tres puntos y sufrir un -6 en su diferencia de gol. Esto se debe a que en el primer partido de la doble fecha de septiembre, en la victoria por 3 a 0 ante Lesoto, Sudáfrica alineó mal a un jugador.

El problema es que el mediocampista Teboho Mokoena jugó ese partido para Sudáfrica, un jugador que ya había recibido dos amarillas en el curso eliminatorio y, por lo tanto, debía cumplir una fecha de suspensión. Que Mokoena haya jugado ese partido amerita que a Sudáfrica se le de el partido por perdido automáticamente, con un resultado de 0-3.

Teboho Mokoena, jugador de Mamelodi Sundowns, fue mal incluido por Sudáfrica en la Fecha FIFA.

Así lo expresa el Código Disciplinario de FIFA: “Si un equipo alinea un jugador que no es elegible para participar (debido a suspensión, problemas de registro, nacionalidad, etc.), el partido se da automáticamente como perdido. El resultado por defecto es una derrota 3 a 0, a menos que el resultado haya sido aún más desventajoso para el equipo en infracción.”

La decisión de FIFA dejaría el grupo virtualmente igualado

FIFA ya notificó a Sudáfrica esta misma semana que se encuentran estudiando lo sucedido, aunque el resultado parece claro: Sudáfrica perderá esos tres puntos y su diferencia de gol caerá de +8 a +2, por lo cual quedará como segunda del Grupo C, por detrás de Benin, que tendrá 14 puntos pero +4 en su diferencia de gol. Y, con ello, todo estará prácticamente igualado para los últimos dos partidos de Eliminatorias.

Benin enfrentará a Ruanda y Nigeria, ambos partidos como visitante. Las Súper Águilas no se lo pondrán fácil, ya que necesitan casi un milagro para clasificar, y dependen de ganarle a Benin, entre varios otros resultados. Además, con estos tres puntos menos para Sudáfrica, tienen alguna chance de clasificar directo, ya que están a tres de diferencia, con 11 puntos en total.

Por su parte, Sudáfrica deberá sumar más puntos que Benin o bien sacar mayor diferencia de gol en sus partidos ante Zimbabue y Ruanda, sus últimos dos rivales, si quiere asegurar una clasificación que hasta hace unos días, parecía prácticamente sellada.

