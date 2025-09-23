Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Organizó una Copa del Mundo, estaba a punto de clasificar al Mundial 2026 y por una sanción de FIFA podría quedarse afuera

El seleccionado africano incluyó mal a un jugador en su último encuentro de Eliminatorias, podrían dárselo como perdido y corre riesgo su pase al Mundial.

Por Germán Celsan

Mokoena, mal alineado por Sudáfrica, podría costarles la participación en el Mundial 2026
© GettyMokoena, mal alineado por Sudáfrica, podría costarles la participación en el Mundial 2026

La Selección de Sudáfrica es uno de esos seleccionados que sacan una sonrisa cada vez que se presentan en la Copa del Mundo. Su primera aparición fue en Francia 1998, repitieron en Corea-Japón 2002 y fueron los organizadores del Mundial 2010, con una histórica actuación. Para este Mundial 2026, todo indicaba que iban a clasificar cómodamente desde las Eliminatorias Africanas, pero una sanción de FIFA cuelga sobre sus cabezas y podría complicarlo todo.

Sudáfrica lidera el Grupo C de las Eliminatorias CAF con 17 puntos, por sobre los 14 de Benin, con dos partidos por jugarse en la Fecha FIFA de octubre. Sin embargo, los Bafana Bafana podrían perder tres puntos y sufrir un -6 en su diferencia de gol. Esto se debe a que en el primer partido de la doble fecha de septiembre, en la victoria por 3 a 0 ante Lesoto, Sudáfrica alineó mal a un jugador.

Sudáfrica perdería 3 puntos por un jugador mal incluido

El problema es que el mediocampista Teboho Mokoena jugó ese partido para Sudáfrica, un jugador que ya había recibido dos amarillas en el curso eliminatorio y, por lo tanto, debía cumplir una fecha de suspensión. Que Mokoena haya jugado ese partido amerita que a Sudáfrica se le de el partido por perdido automáticamente, con un resultado de 0-3.

Teboho Mokoena, jugador de Mamelodi Sundowns, fue mal incluido por Sudáfrica en la Fecha FIFA.

Teboho Mokoena, jugador de Mamelodi Sundowns, fue mal incluido por Sudáfrica en la Fecha FIFA.

Así lo expresa el Código Disciplinario de FIFA: “Si un equipo alinea un jugador que no es elegible para participar (debido a suspensión, problemas de registro, nacionalidad, etc.), el partido se da automáticamente como perdido. El resultado por defecto es una derrota 3 a 0, a menos que el resultado haya sido aún más desventajoso para el equipo en infracción.”

La decisión de FIFA dejaría el grupo virtualmente igualado

FIFA ya notificó a Sudáfrica esta misma semana que se encuentran estudiando lo sucedido, aunque el resultado parece claro: Sudáfrica perderá esos tres puntos y su diferencia de gol caerá de +8 a +2, por lo cual quedará como segunda del Grupo C, por detrás de Benin, que tendrá 14 puntos pero +4 en su diferencia de gol. Y, con ello, todo estará prácticamente igualado para los últimos dos partidos de Eliminatorias.

Publicidad
Sudáfrica ahora tiene problemas para clasificar a la Copa del Mundo. (Getty)

Sudáfrica ahora tiene problemas para clasificar a la Copa del Mundo. (Getty)

Benin enfrentará a Ruanda y Nigeria, ambos partidos como visitante. Las Súper Águilas no se lo pondrán fácil, ya que necesitan casi un milagro para clasificar, y dependen de ganarle a Benin, entre varios otros resultados. Además, con estos tres puntos menos para Sudáfrica, tienen alguna chance de clasificar directo, ya que están a tres de diferencia, con 11 puntos en total.

Por su parte, Sudáfrica deberá sumar más puntos que Benin o bien sacar mayor diferencia de gol en sus partidos ante Zimbabue y Ruanda, sus últimos dos rivales, si quiere asegurar una clasificación que hasta hace unos días, parecía prácticamente sellada.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

    ggrova
    german garcía grova

    Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

    mgrosman
    chicho grosman

    El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

    Lee también
    Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20
    Mundial Sub 20

    Tarjeta verde: el innovador cambio del VAR que la FIFA aplicará en el Mundial Sub 20

    Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez
    Fútbol europeo

    Monchi deja Aston Villa y peligra el futuro de Dibu Martínez

    Carlos Alcaraz, fascinado con un reloj de Roger Federer de 1.5 millones de dólares
    Tenis

    Carlos Alcaraz, fascinado con un reloj de Roger Federer de 1.5 millones de dólares

    De futuro crack y ser el "nuevo Tevez" a estar condenado a prisión perpetua por homicidio: la historia de Lautaro Carrachino
    Fútbol Argentino

    De futuro crack y ser el "nuevo Tevez" a estar condenado a prisión perpetua por homicidio: la historia de Lautaro Carrachino

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo