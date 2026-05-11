Pablo Zabaleta ocupará un rol clave en la FIFA durante el Mundial 2026

El ex lateral de la Selección Argentina integrará un panel encabezado por Arsène Wenger que analizará táctica y estadísticamente los 104 partidos del torneo.

La FIFA presentó este lunes a los integrantes del Grupo de Estudio Técnico (GET) para el Mundial 2026, un panel conformado por exfutbolistas, entrenadores y especialistas que tendrá la tarea de analizar táctica y estadísticamente todos los partidos de la Copa del Mundo. Y entre los nombres elegidos aparece un argentino con experiencia de sobra: Pablo Zabaleta, quien será parte del selecto equipo que trabajará durante el certamen.

El ex lateral derecho de la Selección Argentina, campeón olímpico en Beijing 2008, integrará un grupo supervisado por el histórico Arsène Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, junto a otras figuras reconocidas como Jürgen Klinsmann, Gilberto Silva y Jon Dahl Tomasson. Mientras tanto, Zabaleta continuará desempeñándose como ayudante técnico de la selección de Albania, cargo que ocupa desde comienzos de 2023.

Qué es el Grupo de Estudio Técnico de la FIFA

El GET es uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la FIFA en materia de análisis futbolístico. Según explicó la propia casa madre, tendrá la tarea de proporcionar “novedosos análisis de todos los partidos de la competición a fin de incrementar y fomentar la comprensión del fútbol en todo el mundo”. El grupo trabajará junto a analistas, ingenieros, científicos de datos y especialistas en rendimiento que operarán desde Miami, Dallas y Manchester.

Los miembros del GET elegidos por la FIFA para el Mundial 2026.

Su función será estudiar en profundidad los 104 partidos del Mundial 2026 utilizando miles de puntos de datos en tiempo real, múltiples ángulos de cámara y herramientas avanzadas de rendimiento. Además de elaborar informes tácticos, el GET también participará en la elección de los premios oficiales del torneo y compartirá información estadística mediante gráficos avanzados, métricas inéditas y hasta herramientas de realidad aumentada.

“Con un nivel sin precedentes de datos de alta calidad, el GET podrá describir, analizar e interpretar lo que acontece sobre el terreno de juego de una manera que inspire tanto a los expertos técnicos como a los aficionados”, aseguró Wenger durante la presentación oficial del proyecto

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Por qué Zabaleta forma parte del GET

La elección de Zabaleta no es casual. A su extensa carrera como futbolista se le suma un perfil cada vez más ligado al análisis, la lectura táctica y la formación de jugadores, aspectos que la FIFA buscó reunir para conformar este grupo de trabajo.

El ex San Lorenzo se retiró oficialmente en 2020. Tras colgar los botines decidió instalarse en Barcelona junto a su familia y durante un tiempo se mantuvo vinculado al fútbol desde los medios de comunicación. De hecho, durante el Mundial 2022 trabajó para la BBC como especialista en la Selección Argentina campeona del mundo. Pero mientras se desarrollaba aquella Copa del Mundo, Sylvinho lo convocó para sumarse a su cuerpo técnico en la selección de Albania.

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Pablo Zabaleta es ayudante de campo de Albania desde 2023 (Getty).

Desde entonces, Zabaleta trabaja como ayudante de campo y forma parte de un proyecto que apostó por rejuvenecer el plantel y captar futbolistas con raíces albanesas nacidos en distintos países de Europa. El proceso dio resultados rápidamente: Albania logró clasificarse a la Eurocopa y el cuerpo técnico renovó su contrato tras la buena campaña. Incluso, a fines de 2024, Zabaleta obtuvo su licencia UEFA Pro, completando así su formación como entrenador.

Todos los miembros del GET para el Mundial 2026

Otto Addo

Tobin Heath

Jürgen Klinsmann

Jayne Ludlow

Michael O’Neill

Gilberto Silva

Jon Dahl Tomasson

Paulo Wanchope

Aron Winter

Pablo Zabaleta

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