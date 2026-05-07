PANINI pierde los derechos oficiales para hacer las figuritas del Mundial después de 60 años

FIFA firmó un acuerdo a largo plazo para sus coleccionables exclusivos, cartas, figuritas y demás con un gigante de la industria.

Muchos de los que hoy en día juntan figuritas para el Mundial 2026, nacieron con PANINI y se criaron junto a las figuritas que acompañaron cada edición de la Copa del Mundo desde México 1970, pero eso sólo volverá a suceder en el 2030, ya que a partir de 2031, PANINI dejará de tener los derechos oficiales.

La noticia se dio a conocer este jueves, al confirmarse el nuevo acuerdo de FIFA con los gigantes de la industria, Fanatics y Topps, quienes se han quedado con los derechos exclusivos de los coleccionables exclusivos, cartas, figuritas y demás artículos relacionados con la Copa del Mundo, de 2031 en adelante.

PANINI se encargaba de las figuritas de la Copa del Mundo desde 1970. (KOPA)

“Todos los productos serán diseñados y desarrollados a través de Fanatics Collectibles y producidos bajo la marca Topps“, explican en un comunicado oficial. Por lo que el Mundial 2034 en Arabia Saudita, ya no tendrá a PANINI como proveedor del álbum de figuritas.

Topps, una empresa dedicada a la venta de figuritas, cartas y coleccionables, desde su creación en 1950, aseguró que incluirán coleccionables tanto físicos como digitales, incluyendo cartas de edición limitada con parches del Mundial, llevando la fiebre por las figuritas al siguiente nivel.

Estamos hablando de cartas únicas en el mundo, algo que en la cultura anglosajona está muy instalado el coleccionismo de esta clase de artículos y algunas de estas cartas llegan a valer millones para las personas adecuadas. Ya se ha visto en deportes como la MLB, la NBA y otros ámbitos, como Pokémon, por dar algunos ejemplos.

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BREAKING: FIFA, Fanatics, and Topps have signed a long-term, exclusive collectibles deal covering trading cards, stickers, and trading card games.



The partnership officially begins in 2031 and will include both physical and digital collectibles… and YES, there will be World… pic.twitter.com/ek1x3S1ysQ — Topps (@Topps) May 7, 2026

Fanatics Fest en el Mundial 2026

Si bien el acuerdo entre FIFA y Fanatics dará inicio recién en 2031 con los coleccionables, cartas, figuritas y demás, ya empezaremos a ver los primeros pasos en el Mundial 2026. Y es que el evento Fanatics Fest, uno de los más grandes del mundo, tendrá lugar en la semana previa a la final del Mundial, donde se llevarán a cabo las conferencias de prensa previas al partido cúlmine, y también habrá una watch party masiva del encuentro cúlmine.

Síntesis

Panini perderá los derechos oficiales de la Copa del Mundo a partir de 2031 .

perderá los derechos oficiales de la a partir de . Fanatics y Topps firmaron un acuerdo de exclusividad para coleccionables del Mundial 2034 .

y firmaron un acuerdo de exclusividad para coleccionables del . El evento Fanatics Fest realizará una watch party masiva en la final del Mundial 2026.