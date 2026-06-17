Pelé querido, tenemos malas noticias: Messi va por vos y por los 1.000 goles que no pudiste concretar

El astro se despachó con un hat-trick ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial y ya fulminó las estadísticas de Maradona.

Vivimos una noche histórica que nos invita a soñar con la cuarta estrella en el Mundial. Una noche histórica que trae malas noticias para Pelé desde Kansas porque Lionel Messi va por él.

La estadística de La Pulga ya fulminó a Diego Armando Maradona, ostenta ocho Balones de Oro, es el máximo goleador de la historia de los Mundiales y está por llegar a los 1.000 goles. Pero ahora te apunta a vos, Pelé. Va por esos 1.000 goles que no pudiste concretar. Y, sobre todo, va por otro Mundial.

Es cierto que el astro brasileño ganó tres Copas del Mundo, pero también lo es que en la de 1962 se lesionó y la gran figura terminó siendo Garrincha. Hoy, Messi va por la cuarta estrella de Argentina, lo que representaría su tercera final y su segundo Mundial siendo figura indiscutida.

Una vigencia animal y una página dorada. Porque acaba de marcar su primer hat-trick en una Copa del Mundo a tan solo una semana de cumplir 40 años. Por eso me encantó lo que dijo Lionel Scaloni, al asegurar que la actuación de esta noche fue histórica.

Hoy se escribió una página de oro en los libros del fútbol mundial. Esta noche, simplemente, resume los 20 años extraordinarios de la carrera del inagotable fenómeno rosarino.

Él mismo se comparó con Rafael Nadal. Confesó que está viendo su serie y reflexionó: “La verdad que me gusta y siempre quiero dar lo mejor. Y, cuando estoy bien, por supuesto, lo disfruto”.

Publicidad

Y vaya si quedó demostrado. Hoy nos dejó en claro que los 20 minutos que jugó contra Islandia no fueron casualidad. A Leo se lo ve dinámico, encarador y pisando el área constantemente. Fue el mejor de la cancha por escándalo. Ya es la figura y el goleador indiscutido de este Mundial. El camino hacia la gloria.

Quedó demostrada también su faceta de líder. Nuestro capitán aceptó salir del campo de juego, cediéndole el brazalete a Nicolás Otamendi para dosificar energías. Ahora el panorama es claro: le vamos a ganar a Austria para asegurarnos el primer puesto. Luego podremos darle descanso frente a Jordania y así llegar con todo a los cruces de mata-mata.

Hoy arrancó oficialmente la ilusión de la cuarta estrella. Hay un tal Lionel Messi, nuestro 10 y capitán, que nos invita a soñar en grande. Y que quede claro: va por vos, Pelé. Va por consagrarse, definitivamente, como el más grande de toda la historia del fútbol.