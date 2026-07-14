¿Por qué hay minuto de silencio en Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026?

El homenaje tendrá lugar en la previa del partido de semifinales.

La Selección de Francia enfrenta este martes a la Selección de España, en un partido en el que se busca al primer finalista del Mundial 2026. El encuentro en Dallas está pactado para iniciar a las 16hs, en horario argentino, con arbitraje del salvadoreño Iván Barton, pero previo al pitazo inicial, habrá un minuto de silencio.

¿Por qué hay minuto de silencio en Francia vs. España?

El minuto de silencio en Francia vs. España es una bajada de FIFA, y es en memoria de las víctimas del ataque terrorista en Niza hace 10 años, así como por el fallecimiento del ex Emir de Catar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.

Ataque terrorista en Niza en 2016

A 10 años del atentado en Niza.

Hoy, 14 de julio de 2026, se cumplen exactamente 10 años del trágico atentado terrorista en Niza, Francia, ocurrido durante las celebraciones del Día de la Bastilla en 2016. Fue uno de los ataques más letales en suelo europeo en los últimos años.

El ataque cobró la vida de 86 personas, incluidos al menos 15 niños, y dejó a más de 400 heridos físicos y miles con secuelas psicológicas. Un hombre identificado como Mohamed Lahouaiej-Bouhlel fue el protagonista del ataque con un camión de 19 toneladas, que atravesó la peatonal de París antes de ser abatido por las fuerzas armadas. El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) reclamó la responsabilidad del ataque.

En diciembre de 2022, la justicia francesa condenó a ocho personas a penas de entre dos y 18 años de prisión por su papel en ayudar al atacante a conseguir armas o alquilar el camión, aunque ninguno fue acusado de participar directamente en la ejecución de la masacre.

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Falleció Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani

Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani murió a sus 74 años.

El pasado 12 de julio se confirmó el fallecimiento de Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a sus 74 años. El emir fue el mandatario máximo de Qatar por 18 años, antes de abdicar y dejarle el trono a su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Hamad bin Khalifa Al Thani asumió el poder en 1995 y gobernó hasta 2013 y transformó a Qatar de un país relativamente discreto a un actor geopolítico clave a nivel global. Durante su mandato, Qatar capitalizó de manera agresiva y estratégica sus inmensas reservas de gas natural licuado (GNL). Esto catapultó la economía del pequeño emirato, convirtiéndolo en uno de los países con mayor renta per cápita del mundo.

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