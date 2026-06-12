Por qué los hinchas de Brasil siguen cantando cuando termina el himno

Comenzó durante la edición 2013 de la Copa Confederaciones y los simpatizantes lo transformaron en una tradición.

Cada vez que juega la Selección de Brasil, se vive uno de los momentos más emocionantes y épicos del fútbol mundial. La música del estadio se apaga súbitamente, pero los jugadores en la cancha y los miles de hinchas en las tribunas continúan entonando las estrofas de su himno nacional a capela, abrazados y a todo pulmón, generando una atmósfera que le pone la piel de gallina a cualquiera. Pero, ¿por qué los brasileños adoptaron esta conmovedora costumbre que ya es una marca registrada de la Verdeamarela en cada competición importante?

La respuesta tiene su origen en una estricta regla de la FIFA y en el profundo orgullo nacional del pueblo brasileño. El protocolo del máximo organismo del fútbol mundial establece que los himnos nacionales previos a los partidos no pueden durar más de 90 segundos para no retrasar los horarios de televisación y el inicio del juego. Como el Himno nacional brasileño es mucho más extenso, la organización de los torneos corta la pista de audio de manera abrupta, dejando la canción a medias justo antes de una de las partes más vibrantes de la letra.

Lejos de aceptar este recorte en silencio, la hinchada y los futbolistas encontraron la forma perfecta de rebelarse. Esta tradición explotó definitivamente como un fenómeno masivo durante la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial de Brasil 2014. Al ver que el sonido por los altoparlantes se detenía, el estadio entero, empujado por la euforia de ser locales, decidió no callarse y continuar cantando. Las imágenes de figuras como Neymar, Thiago Silva y Julio César gritando la letra con lágrimas en los ojos y el estadio vibrando al unísono conmovieron al mundo entero y sellaron esta costumbre para siempre.

Desde entonces, ese canto a capela dejó de ser una simple respuesta a un corte de audio para convertirse en un verdadero ritual de guerra deportiva y pertenencia. Continuar cantando el himno sin música es una demostración de unión inquebrantable entre el equipo y su gente, además de funcionar como una poderosa herramienta de intimidación emocional para los rivales antes del pitazo inicial. Hoy en día, sin importar en qué estadio del mundo juegue el Scratch, ese tramo final cantado a viva voz es tan sagrado como la mismísima camiseta pentacampeona.

Casemiro y Marquinhos entonan el Himno nacional brasileño. (Laurence Griffiths/Getty Images)

La letra del Himno nacional brasileño

Oyeron del Ipiranga las márgenes plácidas

de un pueblo heroico el grito retumbante,

y el Sol de la Libertad, en rayos fúlgidos,

brilló en el cielo de la Patria en ese instante.

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Si la garantía de esta igualdad

conseguimos conquistar con brazo fuerte,

en tu seno, oh, libertad,

desafía nuestro pecho a la propia muerte.

¡Oh, Patria amada!

¡Idolatrada!

¡Salve, salve!

Brasil, un sueño intenso, un rayo vívido

de amor y de esperanza a la tierra desciende,

si en tu hermoso cielo, risueño y límpido,

La imagen de la Cruz del Sur resplandece.

Gigante por la propia naturaleza,

Eres bello, eres fuerte, impávido coloso,

Y tu futuro refleja esa grandeza,

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¡Tierra adorada!

Entre otras mil,

eres tú, Brasil,

¡oh, Patria amada!

De los hijos de este suelo

eres madre gentil,

¡Patria amada,

Brasil!

Echado eternamente en cuna espléndida,

al son del mar y a la luz del cielo profundo,

Fulguras, oh Brasil, florón de América,

Iluminado al sol del Nuevo Mundo.

Que la tierra más garbosa,

Tus risueños, lindos campos tienen más flores,

“Nuestros bosques tienen más vida”,

“Nuestra vida”, en tu seno, “más amores”.

¡Oh, Patria amada!

¡Idolatrada!

¡Salve, salve!

¡Brasil, de amor eterno sea símbolo

el lábaro que ostentas estrellado!

¡Y diga el verde laurel de esta flámula

paz en el futuro y gloria en el pasado!

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Mas si yergues de la Justicia la clava fuerte

Verás que un hijo tuyo no huye de la lucha,

ni teme, quien te adora, a la propia muerte,

¡Tierra adorada!

Entre otras mil,

eres tú, Brasil,

¡oh, Patria amada!

De los hijos de este suelo

eres madre gentil,

¡Patria amada,

Brasil!

DE ARREPIAR! 🇧🇷🎶



Torcida e Seleção Feminina cantam o hino à capela na Arena Castelão. Que momento! 🥹



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¿Cuándo se compuso el Himno nacional brasileño?

Tras la independización de Portugal, en 1822, Joaquim Osório Duque Estrada compuso la letra, mientras que Francisco Manuel da Silva hizo lo propio con la melodía del himno brasileño. Recién fue adoptado por la población en 1890.