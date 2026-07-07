En conferencia, tras la agónica victoria de la Albiceleste, el DT destacó a uno de sus jugadores y descolocó a todos.

El Mundial 2026 entregó uno de los mejores partidos de su historia este martes entre Argentina y Egipto en Atlanta. Por los octavos de final, la Albiceleste remontó una desventaja de dos goles y se metió en la siguiente ronda al triunfar por 3-2 sobre el final de los 90 minutos.

Lionel Scaloni, con la emoción a flor de piel, valoró el esfuerzo de sus dirigidos, que defendieron con uñas y dientes el título obtenido en Qatar 2022 a pesar de la importante desventaja a 11 minutos del final.

En la conferencia de prensa posterior, el DT de Pujato se tomó el tiempo de explicar el mérito que tuvieron sus dirigidos para dar vuelta la historia cuando parecía todo perdido. Allí, mencionó a los que ingresaron desde el banco e hizo una revelación viral sobre Nicolás González.

Al hablar sobre cómo los suplentes empujaron al equipo para la remontada, soltó: “El Caballo González corre como un animal y juega”. El apodo al futbolista de Atlético de Madrid no tardó en generar reacciones en redes sociales.

Ajajajss EL CABALLO GONZALEZ pegue el jijo de la década pic.twitter.com/t3QRKmTm4t — Chit (@Chit_Santi) July 7, 2026

Así se juegan los cuartos de final del Mundial 2026

*Hora de Argentina

Jueves 9 de julio – 17hs – Francia vs. Marruecos – Boston Stadium

– Boston Stadium Viernes 10 de julio – 16hs – España vs. Bélgica – SoFi Stadium

– SoFi Stadium Sábado 11 de julio – 18hs – Noruega vs. Inglaterra – Hard Rock Stadium

– Hard Rock Stadium Sábado 11 de julio – 22hs – Argentina vs. Suiza – Kansas City Stadium

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El cuadro del Mundial 2026

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