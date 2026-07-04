¿Por qué no juega hoy Antoine Griezmann en Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Este sábado 4 de julio, Francia se enfrenta a Paraguay en un vibrante encuentro correspondiente a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto europeo, siempre candidato al título, busca imponer su jerarquía para avanzar a la siguiente instancia, pero lo hace sin una de las figuras más emblemáticas de su historia reciente: Antoine Griezmann.
Al notar su ausencia en la alineación titular y en el banquillo de suplentes para este cruce decisivo ante el combinado sudamericano, muchos seguidores del fútbol internacional comenzaron a preguntarse si el “Principito” arrastra alguna lesión o si se trata de una decisión táctica. Sin embargo, la explicación va mucho más allá de este torneo.
Antoine Griezmann con la Selección de Francia.
¿Por qué no juega Antoine Griezmann frente a Paraguay?
Para ser completamente precisos con la realidad y despejar cualquier duda o confusión: Antoine Griezmann no juega hoy porque no forma parte del plantel de Francia en el Mundial 2026.
El motivo de su ausencia definitiva no obedece a un problema físico de último momento ni a una suspensión, sino a que el delantero anunció su retiro oficial de la Selección de Francia en septiembre de 2024. Tras una década de éxitos ininterrumpidos, donde se coronó campeón del mundo en 2018 y campeón de la UEFA Nations League en 2021, el jugador decidió dar un paso al costado para enfocarse en su carrera a nivel de clubes y cederle el lugar a las nuevas generaciones.
Es completamente normal extrañar su presencia en el campo, ya que fue el motor creativo y el líder silencioso del esquema de Didier Deschamps durante años, pero su etapa con Les Bleus ya es un capítulo cerrado.
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¿Quiénes asumen el rol creativo en la actual Francia?
Ante el enorme vacío que dejó la retirada internacional de Griezmann, Deschamps ha tenido que reestructurar su mediocampo y la conexión con el ataque de cara a este Mundial 2026. Sin el “Principito”, el peso de la creación de juego ha recaído en figuras jóvenes y dinámicas como Warren Zaïre-Emery y Eduardo Camavinga, sumado al desequilibrio ofensivo que aportan jugadores como Michael Olise y, por supuesto, la indiscutible capitanía y liderazgo de Kylian Mbappé en el frente de ataque.