¿Quién es el DT de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026?

El entrenador alemán ha construido una laureada carrera, en la que conquistó títulos con Borussia Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern Munich.

La Selección de Inglaterra hace su estreno en el Mundial 2026 con una parada de máxima dificultad ante Croacia, que fue subcampeona y tercera en las últimas dos ediciones del certamen FIFA. El encuentro se disputa en el AT&T Stadium de Arlington y tendrá al francés Clement Turpin como árbitro principal.

El DT del seleccionado inglés es Thomas Tuchel, alemán de 52 años que asumió el cargo en octubre de 2024 y condujo al equipo a lo largo de las Eliminatorias UEFA, en las que selló boleto directo a la Copa del Mundo por haber finalizado como líder del Grupo K, ganando los ocho partidos que disputó.

Es la primera experiencia de Tuchel como seleccionador y por ende será su estreno absoluto en un Mundial, pues previamente se había desempeñado como entrenador en clubes, llegando a dirigir a algunos de los más poderosos de Europa como PSG, Chelsea y Bayern Munich.

La trayectoria de Thomas Tuchel como entrenador

Tuchel acumula 19 años de experiencia como entrenador, en los que conoció lo más profundo del ascenso alemán, dirigiendo en la Quinta División al Augsburg II y próximo a ser parte del privilegiado grupo de directores técnicos que dejó su huella en una Copa del Mundo.

Tuchel dirige su primer Mundial, tras una laureada trayectoria a nivel de clubes.

Augsburg II – 2007 a 2008: 34 partidos, con 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas.

34 partidos, con 20 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Mainz 05 – 2009 a 2014: 184 partidos, con 72 triunfos, 46 empates y 66 derrotas.

184 partidos, con 72 triunfos, 46 empates y 66 derrotas. Borussia Dortmund – 2015 a 2017: 107 partidos, con 67 triunfos, 23 empates y 17 derrotas.

107 partidos, con 67 triunfos, 23 empates y 17 derrotas. PSG – 2018 a 2021: 127 partidos, con 95 victorias, 13 empates y 19 derrotas.

127 partidos, con 95 victorias, 13 empates y 19 derrotas. Chelsea – 2020 a 2023: 100 partidos, con 60 victorias, 24 empates y 16 derrotas.

100 partidos, con 60 victorias, 24 empates y 16 derrotas. Bayern Munich – 2022 a 2024: 61 partidos, con 37 victorias, 8 empates y 16 derrotas.

61 partidos, con 37 victorias, 8 empates y 16 derrotas. Selección de Inglaterra – 2024 a la actualidad: 14 partidos, con 11 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Sus títulos como DT

A lo largo de su carrera, Thomas Tuchel logró un total de 11 títulos, nacionales e internacionales. Con Borussia Dortmund conquistó la Copa de Alemania en 2017, con PSG fue un bicampeonato de Ligue 1 (2018/2019 y 2019/2020), dos Supercopas de Francia, una Copa de Francia y una Copa de la Liga de Francia. Con Chelsea fue campeón de Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes en 2021; y con Bayern Munich conquistó la Bundesliga en 2023.

A título personal, el entrenador alemán ganó el FIFA The Best en 2021, mismo año en que fue reconocido por UEFA como el mejor DT de Europa y por la Federación Alemana como el mejor de la Bundesliga.

Data clave

Thomas Tuchel debutará como seleccionador en el Mundial 2026 liderando a Inglaterra.

debutará como seleccionador en el Mundial 2026 liderando a Inglaterra. 11 títulos registra el director técnico alemán a lo largo de su carrera profesional.

registra el director técnico alemán a lo largo de su carrera profesional. FIFA The Best fue el reconocimiento individual que obtuvo el entrenador en 2021.