Por qué no juega hoy Julián Álvarez en Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

El delantero nacido en Calchín no está presente en el cotejo correspondiente a los 16avos de final del Mundial.

En la ciudad estadounidense de Miami, por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina enfrenta a su par de Cabo Verde, donde buscan el pasaje hacia los octavos de final y así enfrentar al ganador de Australia y Egipto.

Tras confirmar la alineación inicial, se terminó con el misterio que rondó durante los últimos días: si Julián Álvarez o Lautaro Martínez iban de arranque junto a Lionel Messi. Y el que ganó la pulseada fue el delantero bahiense, que viene de convertir ante Jordania.

De esta manera, el único encuentro que tuvo la Araña desde el inicio fue contra los jordanos, en donde disputó 82 minutos y fue reemplazado por José Manuel López. Y es que Lionel Scaloni sigue viendo en mejor forma física, como así también en la futbolística, al Toro.

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron los elegidos por Scaloni para buscar el pasaje a octavos de final.

Julián Álvarez no juega ante Cabo Verde. (Getty Images)

El cuadro final del Mundial 2026

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