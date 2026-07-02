Por qué no juega Josko Gvardiol en Croacia vs. Portugal por los 16avos de final del Mundial 2026

El defensor de Manchester City fue titular en dos partidos de la fase de grupos, pero no es parte del equipo en el primer cruce de eliminación directa.

Este jueves, la Selección de Croacia se mide ante Portugal por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un duelo crucial entre los dos combinados europeos. El partido que se disputa en el BMO Field de Toronto y que define la clasificación a la próxima ronda, sorprende por la ausencia de Josko Gvardiol en la formación inicial del compromiso.

Conocé la historia de vida de Josko Gvardiol, referente de Croacia.

Cabe recordar que el zaguero central fue titular en los primeros dos encuentros. En el estreno absoluto ante Inglaterra disputó los 90 minutos, frente a Panamá fue reemplazado en el entretiempo y por último apenas jugó 2 minutos contra Ghana. Con ese panorama sobre la mesa, Zlatko Dalić decidió no incluirlo en el equipo que salta al campo de juego ante el elenco luso.

Josko Gvardiol, defensor de la Selección de Croacia. (Getty Images)

Lo cierto es que Josko Gvardiol no juega ante Portugal por decisión táctica. A raíz de su reciente rendimiento en la Copa del Mundo, el cuerpo técnico determinó que debía ocupar un lugar en el banco de suplentes como posible variante de recambio en caso de ser necesario. Así las cosas, el defensor de Manchester City debe esperar su turno para jugar los 16avos de final.

La formación de Croacia vs. Portugal