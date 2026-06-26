Por qué no juega Martin Odegaard hoy en Noruega vs. Francia, por el Mundial 2026

Stale Solbakken decidió salir a jugarse el liderazgo del Grupo I sin su capitán habitual en cancha.

Consumada ya su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección de Noruega enfrenta a Francia para decidir cuál de las dos finalizará como líder del Grupo I. Igualadas en 6 puntos, es la selección francesa la que corre con ventaja en caso de empate, pues llegó al duelo con un gol más de diferencia.

Claro que al entrenador Stale Solbakken no parece importarle demasiado esa definición, porque decidió salir al terreno de juego del Gillette Stadium de Boston con diez variantes respecto al partido anterior. Allí se explica que no vaya a contar desde el inicio con su habitual capitán, Martin Odegaard.

¿Por qué no juega Odegaard contra Francia?

El hecho de que Martin Odegaard inicie en el banco de suplentes el partido entre Noruega y Francia responde pura y exclusivamente a la decisión del entrenador de reservar a sus mejores hombres para el partido de dieciseisavos del Mundial 2026.

Claro que los nórdicos todavía no conocen quién será su rival, porque dependerá precisamente del resultado que obtengan al seleccionado galo, que marcará si finalizan en la primera o en la segunda posición del Grupo I. Si está determinado ya que quien finalice primero enfrentará a uno de los mejores terceros el 30 de junio en New Jersey, mientras que el que termine segundo jugará ante Costa de Marfil el mismo día en Dallas.

Odegaard tendrá descanso en el cierre de la fase de grupos.

Las formaciones de Noruega y Francia

La Selección de Noruega sale a la cancha con Egil Selvik; Leo Ostigard, Frederik Bjorkan, Henrik Falchener; Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjeldrup; Oscar Bobb, Jorgen Strand Larsen.

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Francia hace lo propio con Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Maxence Lacroix; Manu Kone, Aurelien Tchouameni, Ousmane Dembélé; Michael Olise, Desire Doue y Kylian Mbappé.

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