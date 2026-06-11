En el Estadio Azteca la Tri y los Bafana Bafana dan inicio al Grupo A de la Copa del Mundo.

En el Estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo A del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de México inaugura el certamen al enfrentarse a la Selección de Sudáfrica con el fin de iniciar su camino como local de la mejor manera posible.

El combinado local, dirigido por Javier Aguirre, clasificó a este certamen por ser uno de los tres países sedes, por lo que no tuvo que disputar las Eliminatorias Concacaf por un lugar. Por su parte, el combinado africano ganó el Grupo C de las Eliminatorias CAF y volvió a los mundiales tras 16 años.

Qué pasa si México gana, empata o pierde con Sudáfrica por el Mundial 2026

Si México gana : en caso de sumar de ganar en su debut, el equipo mexicano logrará tres puntos y trepará al primer puesto del grupo.

: en caso de sumar de ganar en su debut, el equipo mexicano logrará tres puntos y trepará al primer puesto del grupo. Si México empata : si quedan en tablas, ambos seleccionados sumarán un punto y compartirán el primer puesto a la espera del segundo partido del día.

: si quedan en tablas, ambos seleccionados sumarán un punto y compartirán el primer puesto a la espera del segundo partido del día. Si México pierde: una derrota deja a la Tri con cero unidades en el grupo y quedará por debajo de Sudáfrica, que en caso de ganar llegará a los tres puntos.

México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: formaciones y minuto a minuto

La tabla de posiciones del Mundial 2026

Datos claves

México debuta ante Sudáfrica en el Estadio Azteca por el Mundial 2026.

debuta ante Sudáfrica en el por el Mundial 2026. El entrenador Javier Aguirre clasificó directamente al torneo por ser país sede.

clasificó directamente al torneo por ser país sede. Sudáfrica clasificó al ganar el Grupo C de las Eliminatorias CAF.