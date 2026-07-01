Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. Senegal hoy por los 16avos de final del Mundial 2026

El goleador histórico de la selección belga no forma parte del once inicial de Roberto Martínez en el partido clave de este miércoles.

Bélgica y Senegal se ven las caras este miércoles en el Lumen Field de Seattle, buscando avanzar a los octavos de final y meterse entre los 16 mejores equipos de la competencia. El partido se perfila como un duelo realmente parejo en fuerzas, por lo cual sorprende la ausencia de Romelu Lukaku.

Por qué no juega Lukaku

Romelu Lukaku será suplente este miércoles en Bélgica vs. Senegal por una decisión táctica del entrenador Rudi García, quien optó por iniciar el encuentro con Charles De Ketelaere en el centro del ataque, acompañado por Jéremy Doku y Leandro Trossard en las bandas.

Lukaku esperará su oportunidad en el banco de suplentes. (Getty)

Lukaku, a sus 33 años, está disputando su cuarta Copa del Mundo con Bélgica, luego de haber estado en la plantilla en 2014, 2018 y 2022. El delantero es el goleador histórico del seleccionado, con 91 goles oficiales, y el tercer futbolista con más partidos en la historia, con 129 presentaciones.

En esta edición, ha sido suplente en dos de los tres partidos, y ha convertido un gol contra Nueva Zelanda. Aunque también participó activamente del gol ante Egipto, que finalmente fue otorgado de forma oficial como gol en contra.

Formaciones Bélgica vs. Senegal

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El rival de Bélgica o Senegal en octavos de final

El ganador de Bélgica/Senegal enfrentará al ganador de Estados Unidos/Bosnia-Herzegovina, el lunes 6 de julio desde las 21 horas en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026.